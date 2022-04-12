林益世恐嚇得利6300萬元纏訟 高院裁定延長出境

國民黨前立委林益世12年前協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，收受6300萬元，林因財產來源不明罪遭判刑2年，但涉貪汙部分仍纏訟。台灣高等法院更一審去年6月依公務員假借職務恐嚇得利罪，判林4年10月徒刑，褫奪公權5年。案件上訴最高法院中，高院裁定自4月16日起延長限制出境、出海8月。

林在2010年立委任內收錢，台北地院認為不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利罪判5年6月徒刑；高院前審則以公務員對於違背職務之行為收受賄賂罪，重判林12年徒刑。

最高法院認為二審以林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，但該法僅是立委的義務、基本權利、利益迴避等規範，並非和立委執行職務有直接關係的法令。此外，二審未具體論述林的行為違背何種職務，或用哪種方式濫用職權，撤銷發回更審。

雖然林益世否認犯行，更一審指出依相關證述、證據，顯示林為迫使中鋼、中聯了解他介入轉爐石承購權的決心，恫嚇有能力可以撤換中聯公司副總經理。更一審認為林藉立委對經濟部有預算監督、法案審議及質詢權等權力來施壓，使地勇公司取得中聯1／3轉爐石承購權的不法利益，犯罪事證明確。更一審批林假藉立委權勢恐嚇，嚴重損害中鋼、中聯利益，且犯後狡辯、沒悔意，無視人民託付和廉能政府要求。