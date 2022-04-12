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台南法拍會不動產超搶手 七股4筆土地及建物951萬拍定

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

法務部行政執行署台南分署今天下午舉行聯合拍賣日，總計拍出土地14筆、地上建物1筆，及4部轎車、2部機車等，總計拍賣價金為2984萬多元，其中，拍賣最高價標的物為七股區4筆土地及一層建物，包括1筆丁種建築用地、3筆為交通用地，合計1110平方公尺，以951萬6666元拍出。

台南分署指出，在動產部分，以2016年Altis是本次最吸睛物件，該車輛滯欠牌照稅及其違罰1萬201元、燃料費及其違罰1萬3333元、強制汽車責任保險法罰鍰5000元、交通罰鍰3萬9200元，合計6萬7734元。

台南分署表示，該車由於欠稅費不多且年份較新，引起4組應買人激烈喊價，經此起彼落的加價聲後，最終買家以27萬7000元將Altis帶回家。

據統計，這次聯合法拍會，共計拍出土地14筆、地上建物1筆、移送機關承受1筆土地，另拍出4轎汽車、2部機車、RIMOWA行李箱、光纖熔接機等，總計拍賣價金為2984萬8154元。

台南分署說，拍賣最高價的標的物分別是位在七股區4筆土地及一層建物，為第1次拍賣，這4筆土地中1筆是鄉村區丁種建築用地，面積為767平方公尺，另3筆是交通用地，合計面積為1110平方公尺，合併底價為950萬元，經行政執行官開標後以951萬6666元拍出。

台南法拍會上，以2016年Altis是本次最吸睛物件，由於欠稅費不多且年份較新，引起4組應買人激烈喊價，最終買家以27萬7000元將Altis帶回家。記者邵心杰／翻攝
台南法拍會上，以2016年Altis是本次最吸睛物件，由於欠稅費不多且年份較新，引起4組應買人激烈喊價，最終買家以27萬7000元將Altis帶回家。記者邵心杰／翻攝
這次拍賣最高價的標的物分別是位在七股區4筆土地及一層建物，1筆是丁種建築用地，另3筆是交通用地，合計面積為1110平方公尺，最後以951萬6666元拍出。記者邵心杰／翻攝
這次拍賣最高價的標的物分別是位在七股區4筆土地及一層建物，1筆是丁種建築用地，另3筆是交通用地，合計面積為1110平方公尺，最後以951萬6666元拍出。記者邵心杰／翻攝
法務部行政執行署台南分署今天下午舉行聯合拍賣日，總計拍出土地14筆、地上建物1筆，及4部轎車、2部機車等，總計拍賣價金為2984萬多元。記者邵心杰／翻攝
法務部行政執行署台南分署今天下午舉行聯合拍賣日，總計拍出土地14筆、地上建物1筆，及4部轎車、2部機車等，總計拍賣價金為2984萬多元。記者邵心杰／翻攝

台南 建築 法拍

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