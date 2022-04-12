台南法拍會不動產超搶手 七股4筆土地及建物951萬拍定
法務部行政執行署台南分署今天下午舉行聯合拍賣日，總計拍出土地14筆、地上建物1筆，及4部轎車、2部機車等，總計拍賣價金為2984萬多元，其中，拍賣最高價標的物為七股區4筆土地及一層建物，包括1筆丁種建築用地、3筆為交通用地，合計1110平方公尺，以951萬6666元拍出。
台南分署指出，在動產部分，以2016年Altis是本次最吸睛物件，該車輛滯欠牌照稅及其違罰1萬201元、燃料費及其違罰1萬3333元、強制汽車責任保險法罰鍰5000元、交通罰鍰3萬9200元，合計6萬7734元。
台南分署表示，該車由於欠稅費不多且年份較新，引起4組應買人激烈喊價，經此起彼落的加價聲後，最終買家以27萬7000元將Altis帶回家。
據統計，這次聯合法拍會，共計拍出土地14筆、地上建物1筆、移送機關承受1筆土地，另拍出4轎汽車、2部機車、RIMOWA行李箱、光纖熔接機等，總計拍賣價金為2984萬8154元。
台南分署說，拍賣最高價的標的物分別是位在七股區4筆土地及一層建物，為第1次拍賣，這4筆土地中1筆是鄉村區丁種建築用地，面積為767平方公尺，另3筆是交通用地，合計面積為1110平方公尺，合併底價為950萬元，經行政執行官開標後以951萬6666元拍出。
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