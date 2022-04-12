男詐騙遭判刑逃10年 又以龐氏騙局詐上億遭起訴
呂姓男子曾虛構佛教大學，銷售宗教產品，連續詐騙多名被害人，遭判刑後逃亡至行刑時效消滅，又因購買假歐元存款證明，遭大陸公安拘留近1年；呂不知悔改，近年又設立空殼公司，找來不知情講師宣講投資理財概念，以龐氏騙局手法詐騙得手上億元，士林地檢署訊後起訴呂男，擔任特助、講師的李男等7人不起訴處分。
據悉，呂男1996年間因多次跳票遭銀行通報拒絕往來，1999年間虛構佛教大學，販售「塑身十寶」「心靈大探索」等產品合約詐財，高等法院審理後判處徒刑1年10月，但呂男逃亡未入獄執行，直到2008年10月行刑權時效消滅前都未到案。
2010年，呂男在大陸因涉嫌以新台幣60萬元購買假造的72億歐元存款證明，遭公安人員刑事拘留11個月。2016年起又創設「環視創富」集團，下設數個子公司，涉及領域跨足汽車租賃、傳媒、音樂等。
呂男對外自稱集團主席「呂董」「報社創辦人」，找來數名不知情投資專家擔任講師，開設投資LINE群組、主持投資說明會等，吸引投資客上門，再透過後金補前金的「龐氏騙局」手法行騙；此外，呂男對內也曾誆稱「增設股東需增資」行騙自家人，被害人證稱實際上遲未增加股東，資金根本就流入呂男口袋。呂男行騙不法所得共得手2億321萬餘元。
士林地檢署近日偵訊後，認呂男有詐欺前科，潛逃多年而未執行，卻不知悔改，再犯詐欺案，全案被害人眾多、不法所得金額龐大，呂男犯後無悔意，反而一再辯解，起訴呂男並請求從重量刑，李男7人在不知情情況下為呂男擔任特助、講師，則不起訴處分。
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