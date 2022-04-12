防堵非洲豬瘟 台北關1至3月查獲20件肉類製品闖關

還記得上（3）月中，一場台義跨國爭女的監護權大戰嗎？憲法法庭於日前針對台義爭女的親權事件裁定暫時處分——將法院裁定「孩子的親權暫時由義大利籍生父行使」的效力停止。此舉一出，引發社會各界對於大法官為實質「第四審」的質疑。此為大法官在指紋案後，第二次裁定暫時處分，該暫時處分的聲請及裁定過程，值得我們深入探究。

2022-04-12 14:30