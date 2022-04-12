防堵非洲豬瘟 台北關1至3月查獲20件肉類製品闖關
非洲豬瘟疫情爆發後，亞洲許多國家都淪陷，我國境單位加強查緝，守護台灣養豬產業2千多億產值。關務署台北關表示，今年一至三月共查獲20起旅客攜帶豬肉製品入境案件，重量達到15.95公斤；旅客多以託運行李方式攜帶豬肉製品入境，因未據口頭或書面申報就從綠線檯（免申報）通關遭查獲，直接移請行政院農業委員會動植物防疫檢疫局依規定處置。
台北關表示，肉製品係屬動物傳染病防治條例第5條應施檢疫物品，應於入境時申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機關簽發之檢疫證明書或未經檢疫合格者，不得攜帶入境；違反前揭規定，應依同條例第38條之1規定沒入銷毀，及第45條之1規定最高可處新臺幣100萬元之罰鍰。
台北關呼籲，國人出國旅遊，切勿攜帶未經檢疫合格之動物產製品入境，尤其大陸地區屬非洲豬瘟疫區，正值非洲豬瘟疫情肆虐，目前該病毒並無疫苗及藥物可供治療，豬隻一旦感染，致死率可達100%，嚴重影響國內畜牧業及其相關產業，請民眾為防疫共同努力把關。
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