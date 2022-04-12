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基警整頓火車站人行環境 人行道違停開812張紅單

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府整理基隆火車站周邊街道交通環境，取消忠一路部分人行道的機車停車格，但仍見有人違停。警方近期在忠一路、港西街加強取締違規，並不定期執行違停機車拖吊作業，呼籲機車族不要違規，以免受罰。

基隆警一分局今天表示，火車站周邊目前設有港西、北二、中山3處機車停車場，合計超過1500個機車停車格，距離火車站不遠的東岸停車場、愛一路停車場，也有共620個機車停車格，可供市民合法停放機車。

基市府今年初完成忠一路公車站與人行道改善工程後，取消忠一路在孝二路、孝三路間路段原劃設的機車停車格，但仍有不少騎士照舊停車。警方為解決機車違停亂象，今年1月中旬就針對忠一路人行道、港西街違停機車進行告發，截至昨天共取締812件，機車違停亂象已有改善。

警方說，為了持續淨化火車站周邊市容，確保行人、車輛通行順暢，除了維持原有取締告發勤務外，還會針對港西街、忠一路騎樓違停機車進行告發，並不定期執行違停機車拖吊作業。

警方呼籲機車騎士不要為了方便，把機車停放在公共汽車招呼站10公尺內、騎樓或人行道上，違者將依道路交通管理處罰條例舉發，處罰600以上，1200元以下罰鍰。

基隆警方近期在火車站周邊忠一路、港西街加強取締機車違停，今年已開出812張紅單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方近期在火車站周邊忠一路、港西街加強取締機車違停，今年已開出812張紅單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方近期在火車站周邊忠一路、港西街加強取締機車違停，今年已開出812張紅單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方近期在火車站周邊忠一路、港西街加強取締機車違停，今年已開出812張紅單。記者邱瑞杰／翻攝

人行道 違停 火車站 基隆 機車騎士

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