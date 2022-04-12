基警整頓火車站人行環境 人行道違停開812張紅單

基隆市政府整理基隆火車站周邊街道交通環境，取消忠一路部分人行道的機車停車格，但仍見有人違停。警方近期在忠一路、港西街加強取締違規，並不定期執行違停機車拖吊作業，呼籲機車族不要違規，以免受罰。

基隆警一分局今天表示，火車站周邊目前設有港西、北二、中山3處機車停車場，合計超過1500個機車停車格，距離火車站不遠的東岸停車場、愛一路停車場，也有共620個機車停車格，可供市民合法停放機車。

基市府今年初完成忠一路公車站與人行道改善工程後，取消忠一路在孝二路、孝三路間路段原劃設的機車停車格，但仍有不少騎士照舊停車。警方為解決機車違停亂象，今年1月中旬就針對忠一路人行道、港西街違停機車進行告發，截至昨天共取締812件，機車違停亂象已有改善。

警方說，為了持續淨化火車站周邊市容，確保行人、車輛通行順暢，除了維持原有取締告發勤務外，還會針對港西街、忠一路騎樓違停機車進行告發，並不定期執行違停機車拖吊作業。