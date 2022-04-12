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誆熟識北京國家秘書能疏通 男詐百萬還房貸
桃園一名沈姓男子的兒子因詐欺被大陸公安逮捕入獄，他救子心切，聽聞何姓男子認識北京國家秘書，能幫忙疏通引渡，先後給了台幣455萬元和人民幣12600元，未料竟是一場騙局；桃園地檢署偵辦此案，今依詐欺罪起訴何男。
檢方調查，何男誆稱認識北京國家秘書，可往返大陸三次協助疏通，安排開庭，讓沈男兒子易科罰金後引渡回台。沈男不疑有他，2019年1月先後交付台幣455萬元和人民幣12600元，但始終不見兒子開庭，直到媳婦發現何男傳的機票與實際航班有異，進一步與兒子聯絡，才發現受騙上當。
何男稱自己為了救沈男兒子，2019年1月10日起多次往返大陸，可以請北京秘書出面繳錢，還說沈男兒子2019年1月17日就要開庭，但實際上根本沒出境，傳給對方的機票照片也是假機票，直到2019年4月才有出境紀錄。
檢方再查，何男在犯行曝光後，曾簽立切結書，坦承騙來的錢多用於還房貸，有部分拿去換車，全案今天偵結，依詐欺取財罪起訴。
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