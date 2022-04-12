「紅富海」吸金案二次拍賣 金塊與勞力士拍定2974萬

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，針對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產進行變價，今進行第二場拍賣，有重達1公斤的金塊12塊及俗稱5台兩的黃金條塊14塊，還有勞力士手錶(ROLEX Day-Date 36)兩支，吸引行家爭相競標，34標全數拍定，本次拍定黃金總重量約1萬5000公克，拍定金額達2974萬5000元，拍定所得款項將解送苗栗地檢署。

新竹分署指出，本場拍賣新竹分署特別製作拍賣清冊，只要點選小圖就可觀看清晰大圖，另針對兩支勞力士手錶製作手錶特輯，提供手錶款式、生產序號、錶款型號、錶帶鐫刻印記等重要資訊及照片，供有興趣的民眾事先參考及研究。此舉果然吸引蓄勢待發的民眾舉牌喊價，兩支手錶一路從起喊價80萬元分別喊到102萬元及107萬元拍定，競價相當激烈。

黃金部分，現場民眾更在拍賣官尚未說明前即舉牌喊價，一副勢在必得之狀。本場拍賣一共進行34個標別，在熱情民眾踴躍喊價下，34標全數拍定，且高出底價559萬元。