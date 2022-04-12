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台、日同志不准登記結婚 律師：只好上法院爭權利

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台、日同志伴侶阿樹、有吉英三郎2人登記結婚被拒絕，訴請台北高等行政法院准許2人登記。法院今天開庭，阿樹說，除了期待登記結婚，希望政府能夠重視他們的權益儘速修法。

阿樹、有吉英三郎是在台北市大安區戶政事務所登記結婚不成，提訴願後，透過「台灣伴侶權益推動聯盟」創會理事長、律師許秀雯提行政訴訟；他們在屏東生活，今天請假從南台灣北上出庭。

許秀雯說，行政爭議都出於同一個法律問題，行政院修法草案還沒送到立法院，「他們只好上法院爭取權利」。

許秀雯說，因內政部函釋跨國伴侶若有一方的原生國家未通過同婚法，雙方就不能在台灣辦理登記，致500多對伴侶無法在台登記結婚，包括馬來西亞、澳門已有同婚跨國登記的案例官司勝訴，但台灣政府還是視勝訴案例是個案。

阿樹（右）、有吉英三郎今天前往台北高等行政法院。圖／取自網路
阿樹（右）、有吉英三郎今天前往台北高等行政法院。圖／取自網路

結婚 同婚 馬來西亞

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