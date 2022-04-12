拿水管噴灑鄰居 被依強暴公然侮辱罪處刑
嘉義縣水上鄉劉姓婦人與鄰居林婦素來不睦，去年底劉婦涉嫌持水管朝林婦身上噴灑，林婦憤而報警，案經嘉義地檢署檢察官聲請簡易判決，劉婦被依強暴公然侮辱罪處刑。
這件以水管噴灑鄰居而吃上強暴公然侮辱官司的案件發生於去年12月14日晚上6時15分左右，年約58歲劉婦和林婦是隔壁鄰居關係，但是雙方長期因細故而有嫌隙，當天晚間劉婦看到林婦站在自家住處門口，竟持水管朝著林婦身上噴水，林婦氣得報警，警方受理後依法送辦。
警訊時劉婦坦承不諱，又有監視器錄影截圖照片等證據，日前嘉義地檢署檢察官認為，劉婦在不特定人都看得到的場所，以持水管朝林婦身上噴水的方式侮辱林婦，足以貶損其在社會上所保持的人格評價及聲譽地位，係犯刑法第309條第2項強暴公然侮辱罪嫌，依刑事訴訟法第451條第1項聲請簡易判決處刑。
公然侮辱人者，依刑法第309條第1項規定，可處拘役或9千元以下罰金。若是以強暴手段公然侮辱人者，依同條第2項規定，則可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。
以往曾有過以瓶裝水從對方頭上淋下而構成強暴侮辱罪；嘉義地檢署表示，公然侮辱罪是指對人辱罵、嘲笑、侮蔑，方法並無限制，不論是用文字或言詞，只要是以公然的方式讓人心理難堪或不快，減損聲譽、人格及社會評價，就會觸犯公然侮辱罪。
刑法第309條第2項所謂「強暴」，是指於他人身體直接或間接所施的暴力而言，該暴力的行使，足以貶損他人人格與社會評價，即屬強暴行為。因此，劉婦持水管噴灑他人身體，屬於對身體施以有形的外力，而這種舉動，是對人表示不屑、輕蔑的負面動作，足以貶損他人人格及社會評價，因此涉犯強暴侮辱罪。
高等法院台中分院102年上易字第1525號，也曾有過類似判決，法官在判決書上指出，所謂「強暴」，乃對於他人身體直接或間接所施的暴力而言。被告持水管朝原告噴灑自來水，致原告頭髮、上衣均濕，使原告當時處於極為狼狽的狀態，此舉也使原告在精神上、心理上感受到難堪及不快，當屬貶抑他人人格、名譽的社會評價及尊嚴的侮辱動作，且朝人吐口水、噴灑自來水，無疑均屬對於他人身體直接施加暴力的強暴行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言