拿水管噴灑鄰居 被依強暴公然侮辱罪處刑

嘉義縣水上鄉劉姓婦人與鄰居林婦素來不睦，去年底劉婦涉嫌持水管朝林婦身上噴灑，林婦憤而報警，案經嘉義地檢署檢察官聲請簡易判決，劉婦被依強暴公然侮辱罪處刑。

這件以水管噴灑鄰居而吃上強暴公然侮辱官司的案件發生於去年12月14日晚上6時15分左右，年約58歲劉婦和林婦是隔壁鄰居關係，但是雙方長期因細故而有嫌隙，當天晚間劉婦看到林婦站在自家住處門口，竟持水管朝著林婦身上噴水，林婦氣得報警，警方受理後依法送辦。

警訊時劉婦坦承不諱，又有監視器錄影截圖照片等證據，日前嘉義地檢署檢察官認為，劉婦在不特定人都看得到的場所，以持水管朝林婦身上噴水的方式侮辱林婦，足以貶損其在社會上所保持的人格評價及聲譽地位，係犯刑法第309條第2項強暴公然侮辱罪嫌，依刑事訴訟法第451條第1項聲請簡易判決處刑。

公然侮辱人者，依刑法第309條第1項規定，可處拘役或9千元以下罰金。若是以強暴手段公然侮辱人者，依同條第2項規定，則可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

以往曾有過以瓶裝水從對方頭上淋下而構成強暴侮辱罪；嘉義地檢署表示，公然侮辱罪是指對人辱罵、嘲笑、侮蔑，方法並無限制，不論是用文字或言詞，只要是以公然的方式讓人心理難堪或不快，減損聲譽、人格及社會評價，就會觸犯公然侮辱罪。

刑法第309條第2項所謂「強暴」，是指於他人身體直接或間接所施的暴力而言，該暴力的行使，足以貶損他人人格與社會評價，即屬強暴行為。因此，劉婦持水管噴灑他人身體，屬於對身體施以有形的外力，而這種舉動，是對人表示不屑、輕蔑的負面動作，足以貶損他人人格及社會評價，因此涉犯強暴侮辱罪。