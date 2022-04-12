女胸刺布袋戲大失敗 黑鼻、眼神歪法院判刺青師賠10萬

台中陳姓刺青師替張姓女子在左肩、胸刺上她提供的布袋戲人物圖，但張認為成品失敗，鼻子刺成黑色、眼神也不對，連同精神撫慰金對陳求償24萬元，陳認為自己都是照圖刺，並強調五官立體等；法院比對勘驗，直言肉眼一望就知刺青成品嚴重錯誤，判陳應給付張10萬元，可上訴。

張女控訴，2021年8月和陳男預約刺青，她提供布袋戲人物圖案由陳刺在她左肩、胸等，並支付1萬8000元費用，起初陳畫好草圖印上去時沒有問題，但陳沒和她討論顏色、風格，後來成品和原圖色澤、五官及構圖都沒在水準上。

張女還說，布袋戲人物的鼻子還是黑色，眼神也不對，也非只有3朵花，認為身上是「刺青失敗的紋身」，造成她抑鬱、失眠，事後再花1萬2000元請求陳男修改，另包括雷射費3萬9030元、精神損害19萬元，一共向陳求償24萬1030元。

陳男抗辯稱，他是依照張女提供圖案刺青，印上草稿時張也有思考空間，自己從張提供3張圖案選其中1張，張當時沒有意見，在作品呈現上跟張提供圖片是吻合的，之後幫張修補她還是不滿意。

陳表示，顏色也是依原本圖案刺，鼻子陰影有把原圖臉部陰影稍微修飾，因為在特寫下刺出來會很黑，但他還是有強調五官立體，眼神也是參考圖片。

台中地院比對張女提供的照片、身上刺青圖案等，認為是肉眼一望即知，陳男替張女刺青的成果，顯然人物臉上鼻子、兩頰光影「嚴重錯誤」，人物眼睛、頭飾也有一定程度失真。

法院指出，陳男就紋身刺青契約確屬陷於不完全給付情形，又刺青在張女身上，同時也不法侵害她的身體，應負損害賠償責任。