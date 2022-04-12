桃機二航廈擴建弊案 工程處長涉貪判刑

桃園國際機場公司工程處長林文楨涉嫌利用2017年至2018年間二航廈擴建機會，多次將定標洩露給廠商，收取千萬元回扣，圖為桃機示意圖。報系資料照

桃園國際機場公司工程處長林文楨涉嫌利用2017年至2018年間二航廈擴建機會，多次將定標洩露給廠商，收取千萬元回扣，檢調搜索時，還在他的住家陽台找到70萬元現金，今天被桃園地院依洩密、貪污等罪判處5月到罪判處5月到7年6月不等刑期，不得易科罰金部分應執行10年，褫奪公權5年，得易科罰金部分應執行1年2月。可上訴。

全案另有多名被告，具公務員身分者還有桃機助理工程師吳俊宗，也因收取回扣判刑5年2月，褫奪公權5年。

據悉，2015年底二航廈剛開始擴建不久，桃園地檢署就接獲線報展開監控，期間又陸續有內部人因二航廈漏水認為施工品質太爛，檢舉林文楨（58歲）長期接受包商賄款供養，質疑發包資金被挪去行賄，才導致工程品質不彰。

檢調形容林「很敢拿」，但也相

當小心，不會留下紀錄，密集監控2年多，認時機成熟才展開搜索，最後也在他的住處陽台找到現金，進一步追查，二航廈2017至2018年有5件標案可疑，林涉嫌洩漏底價、變更追加預算及浮報工程價格，單次最高曾收取600萬元賄款。

檢方查出，桃機公司2015年11月間辦理「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由新亞建設公司、益鼎工程公司共同得標，並於2016年5月報請第一次變更設計。林文禎見有利可圖，同年10月向新亞王姓副總工程師索討回扣，約好以工程費2億600萬元的百分之三，取整數600萬元，並約好以吳姓工程師為收取回扣窗口。林也指定另名吳姓男子擔任新亞協力廠商，吳為表感謝也交付50萬元現金。

另外，桃機公司「107至108年度桃園國際機場道面維護工程」招標時，他也洩漏價格，幫助旺誠營造公司得標。

審理時，林男坦承在二航廈擴建工程弊案，但否認利用道面工程收回扣，辯稱是廠商主動給「吃紅」，自己還回答「謝謝，自己人不用這麼客氣」。

法院認為，林男行為有損官箴，雖坦承部分犯行並繳回不法所得，但就道面維護案期約賄賂部分仍不知悔悟，最後審酌其無前科及犯罪所生危害等情量刑。