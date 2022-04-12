登山婦險遭拖進草叢性侵 高雄持刀狼襲胸逞慾被重判

曾因殺人被判刑12年定讞的簡姓男子，出獄後卻涉嫌持刀強押40歲女性至林園區一處鄉間小路，企圖對女子不軌，所幸經路人經過，簡男才罷手逃逸，高雄地方法院認為簡未能珍視更生後的生活，依攜帶兇器強制猥褻罪，重判4年10月。

判決指出，去年11月21日下午2時許，簡男攜帶一把彈簧刀，騎車經過林園區竹坑山區小路，當天下午他看到一名婦人行經該路段，停妥機車後快步從婦人後方接近，先徒手勒住婦人頸部，再以手摸向該名婦人胸部。

沒料猥褻得逞後簡男仍不罷手，見四下無人持刀恫嚇婦人「不要亂動」，打算將婦人強押至一旁小路，企圖對她不軌，所幸當時正好有路人駕駛小貨車經過，婦人趁機呼救、掙扎，簡男見有人靠近，於是逃離作案現場騎車往小港方向逃逸。

轄區警方獲報後，6小時鎖定簡男下落，當晚就持拘票逮捕簡男，簡男起初否認犯案，後又供稱，他與女子是因發生行車糾紛，才有肢體拉扯，說詞反覆，詢依妨害自由罪移送高雄地檢署，檢方調查後，依強制性交未遂罪聲押獲准，調查後依妨害性自主罪將簡男起訴。

高雄地方法院審理時，簡坦承犯行，法官根據婦人證詞，認為簡涉嫌脅迫的行為不到1分鐘，除了短案掐捏婦人胸部1次外，其餘時間都是在勒脖、恫嚇，試圖將婦人拖往小路，而沒有繼續襲胸或觸摸其他隱私部位，更無脫去婦人衣物，或其他顯示進一步為強制性交的外部表徵行為