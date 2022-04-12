為八田與一戴口罩 「日本人滾回去」台灣共產黨判不罰

台灣人民共產黨總理林德旺等3人今年大年初一前往烏山頭水庫八田與一紀念園區，為八田銅像戴上印有五星旗紅色口罩，發表「新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣、日本人滾回去…」等言論後上傳臉書，警方認違反社維法送辦，柳營簡易庭引用「我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，裁定不罰。

警方調查，林德旺等3人今年2月1日下午3時，前往烏山頭水庫八田與一紀念園區，為銅像戴上印有五星旗圖樣紅色口罩，並發言稱：新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣、日本人滾回去及台灣是中國大陸的一部分等語，全程錄影後，由張姓男子將該影片上傳至其臉書，警方認林德旺等3人涉有違反社會秩序維護法中藉端滋擾公共場所的行為，移請柳營簡易庭裁定。

林德旺等3人辯稱，他們此舉是因為日本、台灣疫情嚴重，要強調口罩的重要性，是正面防疫宣傳等語。林等人未承認曾發表日本人滾回去及台灣是中國大陸的一部分等言論。

柳營簡易庭勘驗警方檢附光碟中林德旺社群網站上的錄影檔案，可見他在將五星旗口罩戴上銅像前、後，在影片中說出：「大家好啦齁，農曆正月初一，我現在人在烏山頭水庫這邊啦齁，這邊一些好朋友齁，要來跟八田與一戴口罩。因為阿齁，那個新冠肺炎，那個請他們日本人、美國人不要把病毒傳來台灣，那個帶那個五星旗的口罩，也讓他們知道說台灣是屬於中國的一部分齁等語。」

「大陸的好朋友齁，我現在就是跟八田與一阿齁，戴口罩，希望他那個不要把那個病毒帶到臺灣來，然後也跟八田與一說臺灣是我們中國的領土，日本人滾回去，日本人滾回去齁，那個就是說希望齁，兩岸啦齁早日統一，這是臺灣最好的一個選擇啦齁，謝謝大家。」

法官認為，林一行人均配戴印有五星旗紅色口罩，或著紅衣，或戴五星旗圖樣紅色小帽，以及在影片中關於主張兩岸統一言論，依一般人日常生活與語言經驗，均可理解被移送人林德旺等3人一行人當下所為，是在宣傳中國共產黨，及發表他們認同、謀求兩岸一統政治理念。

法官指出，林等人所惟非煽動暴力攻擊、歧視特定族群的極端仇恨言論，僅為林個人意見表達，而為言論自由的核心，應留待言論市場自行評價，在踰越法律界限之前，均應獲得完全尊重。