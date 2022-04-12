快訊

南韓首現新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

加速解隔篩檢 今起居家隔離、居家檢疫期滿PCR改快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大私人飛機公司飛特立 前董座涉掏空遭起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

全台最大私人飛機公司飛特立航空前董事長馮竣嗣，被控上任後挪用公款償還私人債務掏空資產達7千多萬元，台北地檢署調查後，今依背信及侵占等罪將馮竣嗣起訴。

檢方調查，飛特立航空前董事長楊宿智，2019年因直升機事故身亡後，選出馮竣嗣出任董事長兼總經理，馮竣嗣上任後，指使員工開出6200萬元的支票，用來支付入主飛特立的訂金，另挪用350萬元款項清償私人債務，還將公司20萬美金放入自己經營的永流公司。

馮竣嗣當時與楊宿智的遺孀陳吉利談妥入主條件，由馮竣嗣再加碼1億2千萬元，買下陳吉利手中4億元持股，馮竣嗣開出3張各100萬美金支票，當作支付給陳吉利的訂金。

起訴指出，馮竣嗣指使員工開立6200萬元的支票，匯入陳吉利指定的帳戶，陳吉利發現訂金竟是由飛特立開出的公司票支付，這才驚覺馮竣嗣掏空資產，公司後來也改選由陳吉利擔任董事長。

陳吉利上任後對公司查帳，發現馮竣嗣與買家簽約，分別以1500萬美元、500萬美元價格，賣掉2架公司的飛機，並收下100萬美元訂金。馮竣嗣辯稱，他只是想證明自己有主導能力，才簽訂售機的假合約，買家所付的100萬美元是入股金，非交易飛機價格。

債務 掏空 直升機

延伸閱讀

亞航要推飛天計程車 市中心到機場17分鐘共乘約1480元

世界最大水陸兩棲飛機 陸鯤龍AG600珠海總裝開工

世界最大水陸兩棲飛機 第二架機總裝珠海開工

優比速近六成飛機給它修！長榮航太靠「白紙育才術」稱霸

相關新聞

美河市案 2官員判10年、4年定讞

捷運共構宅美河市開發案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃十五年前指示前課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，拉高建築成本...

「紅富海」案扣押金塊、勞力士拍賣 34標全拍定3000萬

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產進行變價，今天第二波拍賣金塊、勞力士手表及小金元寶，...

高雄橋頭桶屍案 行兇情侶檔二審被判19年7月、17年8月

高捷橋頭糖廠站前空地前年4月發現女性桶屍，涉案情侶檔吳俊忠、熊俐棋經橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，經橋頭地院審理後，認兩人...

台義跨國監女大戰 律師：恐倉促裁定 盼大法官盡早做成判決

還記得上（3）月中，一場台義跨國爭女的監護權大戰嗎？憲法法庭於日前針對台義爭女的親權事件裁定暫時處分——將法院裁定「孩子的親權暫時由義大利籍生父行使」的效力停止。此舉一出，引發社會各界對於大法官為實質「第四審」的質疑。此為大法官在指紋案後，第二次裁定暫時處分，該暫時處分的聲請及裁定過程，值得我們深入探究。

男不滿被女檢訊問「你和男法官約砲嗎？」 檢：必要偵查作為

林姓男子向媒體爆料，指台東地檢署檢察官林靖蓉，去年偵辦案件提訊他作證時，疑發現他曾與台東地院某男法官互傳Line訊息，當...

女胸刺布袋戲大失敗 黑鼻、眼神歪法院判刺青師賠10萬

台中陳姓刺青師替張姓女子在左肩、胸刺上她提供的布袋戲人物圖，但張認為成品失敗，鼻子刺成黑色、眼神也不對，連同精神撫慰金對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。