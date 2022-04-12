全台最大私人飛機公司飛特立 前董座涉掏空遭起訴

全台最大私人飛機公司飛特立航空前董事長馮竣嗣，被控上任後挪用公款償還私人債務，掏空資產達7千多萬元，台北地檢署調查後，今依背信及侵占等罪將馮竣嗣起訴。

檢方調查，飛特立航空前董事長楊宿智，2019年因直升機事故身亡後，選出馮竣嗣出任董事長兼總經理，馮竣嗣上任後，指使員工開出6200萬元的支票，用來支付入主飛特立的訂金，另挪用350萬元款項清償私人債務，還將公司20萬美金放入自己經營的永流公司。

馮竣嗣當時與楊宿智的遺孀陳吉利談妥入主條件，由馮竣嗣再加碼1億2千萬元，買下陳吉利手中4億元持股，馮竣嗣開出3張各100萬美金支票，當作支付給陳吉利的訂金。

起訴指出，馮竣嗣指使員工開立6200萬元的支票，匯入陳吉利指定的帳戶，陳吉利發現訂金竟是由飛特立開出的公司票支付，這才驚覺馮竣嗣掏空資產，公司後來也改選由陳吉利擔任董事長。

陳吉利上任後對公司查帳，發現馮竣嗣與買家簽約，分別以1500萬美元、500萬美元價格，賣掉2架公司的飛機，並收下100萬美元訂金。馮竣嗣辯稱，他只是想證明自己有主導能力，才簽訂售機的假合約，買家所付的100萬美元是入股金，非交易飛機價格。