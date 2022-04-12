「紅富海」案扣押金塊、勞力士拍賣 34標全拍定3000萬

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產進行變價，今天第二波拍賣金塊、勞力士手表及小金元寶，34標全部拍定，總金額近3000萬元，也創下新竹分署受託拍賣新高。

紅富海心靈導師2003年起非法吸金上百億餘元判決定讞，被害人7935人，苗檢落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，苗栗地檢就扣押的財產，囑託新竹分署代為拍賣，第一波「金光閃閃」拍賣會，今年1月19日拍定78標、685萬3000元，今天第二次拍賣會，上午9點半在苗栗地檢院檢大樓大廳登場。