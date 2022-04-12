聽新聞
test
0:00 / 0:00
「紅富海」案扣押金塊、勞力士拍賣 34標全拍定3000萬
苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產進行變價，今天第二波拍賣金塊、勞力士手表及小金元寶，34標全部拍定，總金額近3000萬元，也創下新竹分署受託拍賣新高。
紅富海心靈導師2003年起非法吸金上百億餘元判決定讞，被害人7935人，苗檢落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，苗栗地檢就扣押的財產，囑託新竹分署代為拍賣，第一波「金光閃閃」拍賣會，今年1月19日拍定78標、685萬3000元，今天第二次拍賣會，上午9點半在苗栗地檢院檢大樓大廳登場。
今天拍賣12塊1公斤金塊，14塊俗稱5台兩的黃金條塊 ，2支勞力士手表（ROLEX Day-Date 36），及19顆小金元寶，估計市價約2500萬元，警方也派員到場戒護，拍賣分成34標，79人參加競標，幾乎個個是銀樓業者或是行家，拍賣過程出價快又，一個上午全部拍定，新竹分署總金額2974萬5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言