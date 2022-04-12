快訊

直播／徵用快篩本周上路？指揮中心14時說明

台積電3奈米量產時程曝光 今年8月首度南北同時投片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機伸6女同事裙底 桃園地政局偷拍狼判拘115天

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市地政局一名徐姓約聘人員，2017年到2018年間多次將手機伸進女同事裙底偷拍，事後雖然坦承，但未和女同事和解，被桃園地院依竊錄他人身體隱私部位罪判拘役115天，得易科罰金。可上訴。

據悉，徐男竊錄女同事的裙底風光後，還將照片存在公家電腦，直至考上其他公職，同事清理他用的公家電腦檔案時，發現上百張照片，進一步從裙子認出身分，全案才曝光。

徐男共被6名女同事提吿妨害秘密罪，他犯後坦承，供稱女同事太漂亮，衝動犯錯，但未與女同事們和解。

法院認為，徐男嚴重侵害他人隱私，造成女同事身心恐懼，內心留下難以抹滅陰影，破壞社會善良風俗，雖犯後坦承，但考量他未能和女同事和解，不宜緩刑，6次犯行各判拘役20天，應執行115天，得易科罰金。

桃園

延伸閱讀

突破「圍強」？戰鬥藍議員連日陪羅智強通勤 她這樣回

爆曾勸羅智強別選桃園 陳學聖：到桃園就回不了台北了

桃園和雙北要類普篩 桃園：已經在規畫

新北地政局副局長「以死明志」 雙北涉賄官、民7人有罪

相關新聞

美河市案 2官員判10年、4年定讞

捷運共構宅美河市開發案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃十五年前指示前課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，拉高建築成本...

高雄橋頭桶屍案 行兇情侶檔二審被判19年7月、17年8月

高捷橋頭糖廠站前空地前年4月發現女性桶屍，涉案情侶檔吳俊忠、熊俐棋經橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，經橋頭地院審理後，認兩人...

男不滿被女檢訊問「你和男法官約砲嗎？」 檢：必要偵查作為

林姓男子向媒體爆料，指台東地檢署檢察官林靖蓉，去年偵辦案件提訊他作證時，疑發現他曾與台東地院某男法官互傳Line訊息，當...

酒駕累犯未戴安全帽騎車遭逮 將依新制公布姓名、照片

高雄61歲戴姓男子昨天傍晚喝完啤酒後，獨自騎車外出，因未戴安全帽遭警攔查，當員警發現他渾身酒氣，經酒測發現酒測值每公升達...

手機伸6女同事裙底 桃園地政局偷拍狼判拘115天

桃園市地政局一名徐姓約聘人員，2017年到2018年間多次將手機伸進女同事裙底偷拍，事後雖然坦承，但未和女同事和解，被桃...

律師不滿監院亂點名提告 「捐款公益團體」成和解條件

佳和集團董事長翁茂鍾曾委任過的律師吳孟勳，認為監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。