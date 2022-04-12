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手機伸6女同事裙底 桃園地政局偷拍狼判拘115天
桃園市地政局一名徐姓約聘人員，2017年到2018年間多次將手機伸進女同事裙底偷拍，事後雖然坦承，但未和女同事和解，被桃園地院依竊錄他人身體隱私部位罪判拘役115天，得易科罰金。可上訴。
據悉，徐男竊錄女同事的裙底風光後，還將照片存在公家電腦，直至考上其他公職，同事清理他用的公家電腦檔案時，發現上百張照片，進一步從裙子認出身分，全案才曝光。
徐男共被6名女同事提吿妨害秘密罪，他犯後坦承，供稱女同事太漂亮，衝動犯錯，但未與女同事們和解。
法院認為，徐男嚴重侵害他人隱私，造成女同事身心恐懼，內心留下難以抹滅陰影，破壞社會善良風俗，雖犯後坦承，但考量他未能和女同事和解，不宜緩刑，6次犯行各判拘役20天，應執行115天，得易科罰金。
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