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酒駕累犯未戴安全帽騎車遭逮 將依新制公布姓名、照片

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄61歲戴姓男子昨天傍晚喝完啤酒後，獨自騎車外出，因未戴安全帽遭警攔查，當員警發現他渾身酒氣，經酒測發現酒測值每公升達0.18毫克，雖未達涉犯公共危險罪標準，但警方仍依法道路交通管理處罰條例，向戴男開罰，另他有酒駕前科，且十年內再犯，將依照新制，由主管機關公布再犯者姓名照片及違法事實。

仁武警分局大社分駐所員警昨天傍晚5時26分，於大社區中正路執行違停取締勤務時，發現戴男騎車未戴安全帽，便將他攔停舉發。過程中，因戴男渾身酒氣，員警便要求酒測。

經酒測發現，戴男酒測值每公升達0.18毫克，他也向警方坦承，在家中喝完啤酒後就外出；雖未達涉犯公共危險罪標準，但仍違反道路交通管理處罰條例，警方向他開立未戴安全帽及酒駕罰單。

警方查出戴男有酒駕前科，且在10年內再犯，將依酒駕處罰新制，請公路主管機關公布再犯者姓名照片及違法事實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄61歲戴姓男子再犯酒駕被逮，雖酒測值未達涉犯公共危險罪標準，但仍會依新制由主管機關公布再犯者姓名照片及違法事實。記者陳弘逸／翻攝
高雄61歲戴姓男子再犯酒駕被逮，雖酒測值未達涉犯公共危險罪標準，但仍會依新制由主管機關公布再犯者姓名照片及違法事實。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測

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