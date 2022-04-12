律師不滿監院亂點名提告 「捐款公益團體」成和解條件

佳和集團董事長翁茂鍾曾委任過的律師吳孟勳，認為監察院不實指控他和公務員懲戒委員會前委員長石木欽共同不當飲宴，侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另要求監察委員王美玉、高涌誠連帶求償100萬元。台北地方法院今開庭時，雙方表示已私下透過電子郵件聯繫談和解，但目前尚未有共識。

吳孟勳提告主張，王美玉、高涌誠共同開彈劾石木欽記者會，提出「佳和炒股案高院審理時，石木欽與翁茂鍾、吳孟勳有不當接觸」，且高涌誠推由王美玉發言指他「還有一個辯護人，就是律師吳孟勳，也有不當接觸，我們都很清楚，被告、律師、法官都不應該見面」等語，事後由監察院發布新聞稿。

法院先前開庭時，吳孟勳委任律師曾表示，吳孟勳2011年5月20日下午3點40分在台灣高等法院民事庭開庭，扣除庭前準備、車程時間、提前候庭，不可能還有時間和石木欽、翁茂鍾飲宴，有法院報到單、筆錄佐證。

法院原預計今傳喚石木欽、最高行政法院前院長林奇福作證，但林以問題不具體，且時間已久遠沒有印象而無法回應為由未出庭，石木欽則以民事訴訟法第307條第1項第3款為由拒絕證言。

法官問及雙方是否有調解可能，吳孟勳委任律師指出，雙方正在談和解，已透過電子郵件聯繫3、4次，具體條件也逐漸明朗，針對監院同意刪除新聞稿，但在澄清稿加入「有合理查證」一詞，吳不同意。

律師表示，至於侵權行為損害賠償的金額，吳因監院的記者會、新聞稿蒙受莫白之冤，吳在記者會後接受不少朋友的詢問，連委任的當事人有有疑問，希望監院必須捐款到指定公益團體，金額部分可以再談，也可以調查官或監委個人名義捐款，目的是希望有權力的人未來調查時必須謹慎。