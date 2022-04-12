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「天菜小姐」直播Ban人遭斗內罵爛 網友遭判拘役59日

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

曾是空姐的知名直播主「天菜小姐」身材姣好，因為在阿根廷長大，作風一向大膽，在Youtube擁有31萬訂閱，但日前卻在直播時被25歲蔡姓男觀眾留言怒噴「妳他媽講妳爛就ban人」、「真的很玻璃」，讓她一怒之下狀告法院；法院認為蔡以極為粗鄙、且與遊戲技術無關言語加以嘲諷，人身攻擊已失言論自由底限，依公然侮辱罪判他拘役59天，可上訴。

「天菜小姐」原名天菜娘娘，從小在阿根廷長大，會多國語言，面容身材姣好、曾當過空姐，旗下YouTube頻道「Honeyliciousss天菜娘娘」訂閱人數近32萬，以分享航空業潛規則、戀愛寶典、商品開箱為主，平時也常在Twitch開直播玩遊戲，粉絲16萬人。

「天菜小姐」2020年9月22日傍晚在Twitch開直播時，與蔡姓男觀眾發生爭執；蔡心生不滿，以暱稱「ROGER」贊助（斗內），並留言「妳他媽講妳爛就ban人」、「 妳真的很玻璃」、「都老奶了、妳就爛、妳全家都爛」等語，讓她吞不下這口氣，截圖提告。

蔡男到案否認公然侮辱，自認是陳述事實，「妳他媽」3字則是語助詞，並辯自己從頭到尾都是說「天菜小姐」遊戲玩得很爛，且她前面先挑釁卻未擷取完整影片，再封鎖自己；蔡男還說，「難不成只能說她玩得很棒，不能批評她」，又說「她在實況圈就是比較老」，自己只是講出事實。

法院認為，即便「天菜」遊戲技術非佳，但實況主並非以技術如何決定製播品質，即便認品質不佳，也可以適當方式評論，但蔡男竟在極多觀眾觀看之直播畫面上以極粗鄙、且與技術毫無關聯言語加以嘲諷，甚且辱及她母親、全家及隱私部位，人身攻擊已失言論自由最低底限，依公然侮辱罪判他拘役59天，可上訴。

「天菜小姐」前年直播時遭劉姓男子留言嗆聲，憤而提告，法院依公然侮辱判他拘役59天。圖／翻攝自天菜小姐臉書
「天菜小姐」前年直播時遭劉姓男子留言嗆聲，憤而提告，法院依公然侮辱判他拘役59天。圖／翻攝自天菜小姐臉書
「天菜小姐」身材、面容姣好，在Youtube有近32萬訂閱。圖／翻攝自天菜小姐臉書
「天菜小姐」身材、面容姣好，在Youtube有近32萬訂閱。圖／翻攝自天菜小姐臉書

直播主 公然侮辱 空姐

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