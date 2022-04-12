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他「捧人場」陪5少年打1少年 聚眾助勢罪送法辦

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

石姓男子的未成年朋友要處理感情的事，他陪著5名少年在公園教訓、霸凌1名林姓少年成傷，只捧人場、沒有動手，被控聚眾施強暴脅迫助勢罪；台北地院認為，石犯後後悔，對未來有目標，判石拘役30日，宣告緩刑2年。可上訴。

判決說，群毆事件群眾的匿名性，使個人負責感減低，團體成員之一涉入衝突時，產生團體動力，動力來自「同夥」的情感，參與群毆的人，不能在朋友前顯得膽怯、不投入，所以犯意才會堅定、頑強。

法官認為，石不求以合法溝通解決問題，隨著友人尋釁，造成被害人受傷，行為不可取，但他犯後明瞭有參與便是「助長」氣勢，已有悔悟心，考量他被動受糾集，目前罹病休學、盼繼續就學，依法量刑。

石與張姓少年、白姓少年是朋友，林姓少女則是白的女朋友，因林姓少女與林姓少年發生感情糾紛，白即召集張、陳、孫3名少年幫忙，由張再請石姓男子一起助勢，一群人動私刑處理「情」事。

檢察官指控，2022年1月20日凌晨3時，石與一群少年到台北市賞煙火景點「蔣渭水先生紀念廣場」，由白、陳、張3名少年徒手或持鐵棍毆打林姓少年，石與林、孫姓少年站在旁邊助勢，造成被害林姓少年臉部、手部、膝部、背部多處受傷。

林姓少年後來不提告訴，但石等人仍涉妨害秩序、聚眾施強暴脅迫助勢罪，石被檢察官查辦，同場少年移少年法庭審理。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

檢察官 未成年

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