狼父猥褻性侵女兒94次 女童：媽媽怪我為什麼說出來

嘉義縣一名男子趁就讀國小的女兒洗澡、玩電腦時，摸胸和下體猥褻多達94次，甚至性侵女兒得逞，女兒害怕到晚上睡不著，「我怕爸爸突然把門打開」，最高法院依對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交罪判刑13年定讞。

判決指出，男子自女兒唸國小一年級至五年級期間，以每兩周一次的頻率，趁女兒獨自在浴室洗澡，或在房間內使用電腦，從後方抓住女兒的手，用腳夾住女兒身體，再用手來回撫摸女兒胸部和下體，次數多達94次。

再者，他在女兒唸國小二、三年級，和就讀國小四、五年級期間，二度用手指性侵女兒得逞。

他否認犯行，供稱沒有在女兒洗澡時進去浴室，女兒玩電腦時也沒有在房間內，可能是因為他不想讓女兒去住阿姨家的關係，才會出言陷害他。

女兒作證指出，爸爸最常摸她的地點是浴室和玩電腦的地方，「我覺得很噁心，覺得為什麼他要這樣」、「媽媽會一直怪我，怪我為什麼說出來」、「會因此睡不著，我怕爸爸突然把門打開」、「跟媽媽講沒有用，父親會打媽媽」等語。

一、二審法院根據社工輔導輔導紀錄等相關卷證資料，認定男子確實有猥褻、性侵女兒，認為男子身為父親，本應負起照顧女兒的責任，保護女兒不受他人侵害，並給予溫暖、享有父愛的成長環境，卻在本是女兒最為安心的住處內，猥褻、性侵，且犯後否認犯行，導致女兒身心受創，影響正常發育，依對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交等罪，判刑13年。