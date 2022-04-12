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「三中案」北檢上訴 高院定5月13日傳馬英九

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前總統馬英九擔任國民黨主席期間出售三中等黨產，被檢方認定賤賣，但台北地方法院去年10月認定黨產交易並未造成國民黨損失，判決馬英九無罪。台北地檢署上訴，台灣高等法院15日將傳國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行，而馬英九的庭期則定在5月13日。

本案被告包括馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清與蔡正元、洪菱霙洪信行。北院認為檢察官所提證據無法證明張哲琛、汪海清違反證交法；馬英九黨主席身分更不是特別背信罪規範範圍，販售舊黨部大樓也沒造成損害，判決3人無罪。

唯一有罪的是蔡正元。北院指中投公司2006年4月27日和郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均簽約出售中影股權，羅、莊也和阿波羅公司負責人蔡正元約定由阿波羅擔任股權交易平台，負責處理計算和交付款項事宜。中影股權出售後，4億3244萬元款項信託交付蔡正元，蔡因「個人需求」侵吞2億8032萬元為己用，並故意未揭露股款信託事項，導致阿波羅公司財務報表不實。北院依刑法業務侵占罪判3年6月徒刑，依商業會計法判6月得易科罰金之刑，並沒收2億8032萬犯罪所得；蔡也提上訴。

北檢列舉9項上訴理由，包括北院採證法則自相矛盾、割裂起訴事實的架構、未提出商業判斷法則的適用要件及標準、對於交易案是否符合營業常規的標準迴異於司法實務、混淆被告動機與主觀犯意、以形式外觀檢視交易案的合法性、在數交易案中的評價標準不一、判決無罪理由與卷內事證相違卻沒說明，以及逸脫起訴書、契約文件等書面證據及被告的辯解，自行創設概念，並逕行認定不用適用公司取處程序和內控規定。

高院去年12月30日以人工抽籤方式抽出三中案的合議庭，由惠股李殷君擔任受命法官，智股許文章為陪席法官，庭長為曾淑華，5月13日將傳馬英九及張哲琛、汪海清訊問。

前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

馬英九 蔡正元 國民黨

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