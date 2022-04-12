檢方直接否決受刑人分期繳罰金 法院認有瑕疵 裁撤銷

台中劉姓男子曾因私吞公司款項、詐欺，經判刑合併執行1年2月，得易科罰金，他仍剩下8月徒刑應繳納24萬元，因考量經濟不佳向台中地檢署檢察官聲請分期被否決，劉聲明異議；台中地院認為，刑法、法務部要點都有受刑人分期規定，檢方沒參酌直接否決有瑕疵，撤銷原處分，可抗告。

經調查，劉男2019年4月在南投某車廠擔任業務時，曾將簽約賣車收取的25萬元私吞，後來直接離職才被發現，連同另外涉及的詐欺案件等，經裁定一共應執行1年2月，得易科罰金以1000元折算1日。

劉表示，其中有期徒刑6月部分，他已經以易科罰金方式執行完畢，因仍剩下8月徒刑併同沒收，執行命令上載明「應繳納42萬6000」，因現有經濟狀況無法一起繳清，他有聲請就8月徒刑部分以分期方式繳罰金易科的24萬元罰金，但被檢查官否決命他一次繳完，因而向台中地院聲明異議。

法院查，根據台中地檢執行命令，備註欄載明「如欲聲請易科罰金，當日應繳納42萬6000元及自小貨車乙台」，也就是42萬6000元要一次繳清，不准劉男分期繳納的意思，劉聲請分期也遭檢方拒絕。

法院指出，根據法務部頒訂「高等法院以下各級法院檢察署辦理受刑人分期繳納罰金要點」中，就有明定聲請分期繳納罰金的程序、檢察官須審核事項，另刑法第42條第1項也規定，因家庭經濟狀況，無力一次完納罰金總額，可向檢察官申請分期。

法院指出，本案中並未見檢察官參酌刑法第42條第1項、第2項及法務部頒訂分期繳納要點，或是有受刑人遲延不繳，檢方因此撤銷其分期許可等狀況。