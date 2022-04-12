醉男趕續攤「無罩」酒駕 糗...在員警面前摔車被逮

高雄60歲蘇姓男子日前與友人喝酒，喝完覺得還不夠想續攤，再到在岡山區協和街找另名友人，過程中，蘇男未戴口罩酒駕騎車，抵達時，因重心不穩連人帶車摔倒，當時正在執行防疫稽查員警見狀，上前關心，發現他酒駕，且酒測值每公升達0.77毫克，警詢後，將他依涉嫌公共危險罪移送。

岡山警分局前峰派出所員警4月10日下午3時許，前往岡山區協和街執行防疫稽查勤務時，發現該處有許多人未戴口罩聚在涼亭飲酒，隨後看到趕來赴約的蘇男，因重心不穩摔車。

員警見狀上前關心，發現蘇男不僅未戴口罩，還渾身散發酒氣，經酒測發現酒測值每公升達0.77毫克，明顯違法；當下他才坦承先跟友人在岡山區某處檳榔攤飲酒，因為喝不夠，才來續攤，豈料就遇上正在執行防疫稽查的員警。

警詢後，將蘇男依涉嫌公共危險罪移送。警方也呼籲，酒駕刑責已經修訂並加重，請民眾勿心存僥倖。

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