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開特斯拉超速遭罰 提電磁紀錄說明函法官仍駁回

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓女子去年駕駛特斯拉轎車超速超速22公里，遭警方開罰1800元，林女不服提行政訴訟，拿出特斯拉公司調查的電磁紀錄說明函，稱自己當下僅超速3.44公里，與罰單上的超速公里數明顯不符，希望撤銷原處分；但新竹地院法官認為，特斯拉公司非政府委任機關，說明函也未說明該公司提出的電磁紀錄數據是以何方式得出，警方裁罰無誤，全案駁回。

判決書指出，林女當時的車速為每小時81公里，速限為60公里，林超速22公里，警方以「汽車駕駛人行車速度，超過規定最高時速逾20公里至40公里以內」製單舉發，林被開罰1800元，記違規點數1點。

但林女主張，她居住竹東地區8年多，對架設的固定與非固定測速照相儀器地理位置略知一二，她遭警方開單舉發後詢問台灣特斯拉汽車公司，該公司經調閱事發當下電磁紀錄顯示為時速63.4公里，與罰單上時速81公里不符，且該公司說明不能提供該電磁紀錄，於車主進行申訴作業，需由法院、檢察署，調查局、監理所或警察局發函。

林女說，她向新竹區監理所辦理交通違規案件陳述，提到「請相關單位發函至台灣特斯拉汽車公司調查舉證證據」，但警方與監理所並未完全依陳述單內容辦理，疑有行政怠惰之虞，希望法院秉持公平公正，就竹縣轄區所有固定及非固定測速照相儀器進行重新檢測，不要造成民眾困擾。

法官指出，舉發員警採證的雷射測速儀，經經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣電子檢驗中心檢驗，領有合格證書，林女質疑測速儀器可能有誤差，但林應就所主張的有利事實負擔舉證責任，雖然林提出台灣特斯拉汽車公司說明函為佐證，但該公司並非政府委任機關，且函文內容亦未說明所提出的電磁紀錄數據是以何方式得出，及何以該等數據的精確性優於警方提出的數據。

法官認為，林女雖提出車廠客服部門說明函，但該函文並無法具體說明該等車速數據的得出方式、具有何精確的檢測、校對、檢定機制，亦無法具體證明何以該數據的精確性、正確性勝於警方所提出具有公信力的科學證據資料，警方裁罰無誤。

法官認為，特斯拉公司非政府委任機關，說明函也未說明該公司提出的電磁紀錄數據是以何方式得出，警方裁罰無誤，全案駁回。圖／報系資料照
法官認為，特斯拉公司非政府委任機關，說明函也未說明該公司提出的電磁紀錄數據是以何方式得出，警方裁罰無誤，全案駁回。圖／報系資料照

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