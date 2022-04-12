開心娶嬌妻成無底洞 她投資慘賠先生拿房借400萬都不夠

台中越南籍妻子和高齡的先生結婚近5年，老公控訴她拿錢買股票、彩券慘賠，自己用房子增貸至400萬都還不了，直言她永無止盡索取根本是「無底洞」，身心俱疲下訴請離婚；法院認為，妻子擅自玩高風險投資，雙方就財務、溝通都沒共識，判准離婚，可上訴。

先生主張，妻子婚後久就搬離住處，回來時大多和他借錢，後才恍然大悟對方結婚只是為了取得台灣身分證，且婚後他就將名下一處房子設定抵押400萬元，其中一半借給老婆買土地、蓋屋及開咖啡廳，但妻子卻拿去豪賭，導致血本無歸債台高築。

先生還說，債主竟找上他們恐嚇，自己一度還把房產申請增貸，但仍無法支應龐大欠款，妻子卻仍有恃無恐一再對話放話可找他和子女幫還錢；先生並痛斥，老婆謊話連篇、永無止盡索取猶如無底洞的債務，婚姻只剩下彼此折磨，才向法院訴請離婚。

妻子抗辯稱，她尚未取得居留證期間不能外出工作，為貼補家用才借錢投資越南股票，但沒想到下跌賠錢，之後轉買越南彩券卻遭同鄉朋友私吞資金，才欠了100多萬元本金利息，自己也有努力擔任看護還債。

妻子表示，後來先生主動以不動產抵押借錢幫她還債，但對方女兒一再逼迫他們離婚，她深感寒心才說想不開，交代老公將她火化後把骨灰帶回越南給母親。她也說，先生從未向她提過離婚，自己也不曾表示不願共同生活，不同意離婚。

先生的小孩證稱，女子在外積欠大筆債務，直到父親提出離婚訴訟後她回家頻率才提高，但幾乎都是在吵架，又指控他們子女挑撥離婚，但女子每次講欠債金額都不一樣，又常常情緒崩潰揚言輕生，還威脅若還不出錢就要去跳樓。

法院審酌，有關雙方借貸、金流往來有相關協定書、交易明細及錄音為證，就算妻子想貼補家用，卻沒告知先生直接以高風險投資、買彩券造成欠債，重大財務問題已讓婚姻有破綻，況且開庭時先生曾崩潰哭泣，妻子卻還稱「你哭得像小孩，是爸媽死掉嗎？」