新北地政局副局長「以死明志」 雙北涉賄官、民7人有罪

晶鑽建設公司被檢舉在多起建案申請執照及土地重畫區開發過程中，行賄雙北官員，檢、廉2017年搜索業者與涉案官員，新北市府地政局副局長王聖文在搜索結束後輕生，留下寫著「我沒有拿他們的錢」的遺書。台北市都發局工程員戴一貫不認罪，一審被依不違背職務收受賄賂判刑7年，褫奪公權4年，沒收40萬犯罪所得；台灣高等法院今駁回上訴。

2017年2月21日，王聖文輕生讓檢、廉調查晶鑽建設行賄雙北官員行動意外曝光，新北地檢署偵結後依貪汙治罪條例等罪起訴戴一貫、晶鑽建設公司負責人李嘉詳、李嘉詳的員工李志強、勝弘工程顧問公司負責人李勝輝、李勝輝員工柏秋旺、統鈜工程顧問公司負責人王維君、修圖業者定明輝。王因死亡，不起訴。

廉政署2014年接到匿名檢舉，指有建築業者疑行賄台北市都市發展局、建築管理工程處及新北市地政局；王聖文當時已任新北市地政局副局長。檢舉內容指其他公務員收賄，並未提到王。

廉政署經過2年多布線蒐證，發現王聖文與李嘉詳間有不正常資金往來，懷疑他利用職務收取佣金、入股建設公司。廉政署人員2017年2月21日前往王的住處搜索，當天下午他就跳樓身亡，遺書寫下「李大哥對我很好…我沒有拿他們的錢。」

檢方起訴指出，李嘉詳為提早取得北市內湖區晶鑽帝寶建案使用執照，透過白手套李勝輝行賄戴一貫；戴知道晶鑽有貸款壓力，收了20萬元賄款後還退件，藉此再要20萬元，並要求入股晶鑽位於三重的建案，事成才讓晶鑽用修圖過的假照片通過審查。

戴否認收賄40萬元，堅稱自己奉公守法、秉公辦理，沒有包庇業者放水，還要求李嘉詳無須花錢；但李嘉詳稱，戴於2014年8月先後在台北市政府外和內湖某大賣場收受他的賄賂，還對他說 「你那個建案不錯喔，可以讓我投資嗎？但我一定要獲利。」。李說，他不想得罪人，讓戴入股400萬元，北市府建管處黃姓副總工程司得知後也入股500萬元。

新北地方法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判戴一貫7年10月徒刑，褫奪公權4年，沒收40萬元，而李嘉詳等人因坦承犯罪且有悔意，一審都獲輕判得易科罰金之刑。

高等法院審理後，維持一審見解，駁回上訴。

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