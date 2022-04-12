快訊

學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北地政局副局長「以死明志」 雙北涉賄官、民7人有罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

晶鑽建設公司被檢舉在多起建案申請執照及土地重畫區開發過程中，行賄雙北官員，檢、廉2017年搜索業者與涉案官員，新北市府地政局副局長王聖文在搜索結束後輕生，留下寫著「我沒有拿他們的錢」的遺書。台北市都發局工程員戴一貫不認罪，一審被依不違背職務收受賄賂判刑7年，褫奪公權4年，沒收40萬犯罪所得；台灣高等法院今駁回上訴。

2017年2月21日，王聖文輕生讓檢、廉調查晶鑽建設行賄雙北官員行動意外曝光，新北地檢署偵結後依貪汙治罪條例等罪起訴戴一貫、晶鑽建設公司負責人李嘉詳、李嘉詳的員工李志強、勝弘工程顧問公司負責人李勝輝、李勝輝員工柏秋旺、統鈜工程顧問公司負責人王維君、修圖業者定明輝。王因死亡，不起訴。

廉政署2014年接到匿名檢舉，指有建築業者疑行賄台北市都市發展局、建築管理工程處及新北市地政局；王聖文當時已任新北市地政局副局長。檢舉內容指其他公務員收賄，並未提到王。

廉政署經過2年多布線蒐證，發現王聖文與李嘉詳間有不正常資金往來，懷疑他利用職務收取佣金、入股建設公司。廉政署人員2017年2月21日前往王的住處搜索，當天下午他就跳樓身亡，遺書寫下「李大哥對我很好…我沒有拿他們的錢。」

檢方起訴指出，李嘉詳為提早取得北市內湖區晶鑽帝寶建案使用執照，透過白手套李勝輝行賄戴一貫；戴知道晶鑽有貸款壓力，收了20萬元賄款後還退件，藉此再要20萬元，並要求入股晶鑽位於三重的建案，事成才讓晶鑽用修圖過的假照片通過審查。

戴否認收賄40萬元，堅稱自己奉公守法、秉公辦理，沒有包庇業者放水，還要求李嘉詳無須花錢；但李嘉詳稱，戴於2014年8月先後在台北市政府外和內湖某大賣場收受他的賄賂，還對他說 「你那個建案不錯喔，可以讓我投資嗎？但我一定要獲利。」。李說，他不想得罪人，讓戴入股400萬元，北市府建管處黃姓副總工程司得知後也入股500萬元。

新北地方法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判戴一貫7年10月徒刑，褫奪公權4年，沒收40萬元，而李嘉詳等人因坦承犯罪且有悔意，一審都獲輕判得易科罰金之刑。

高等法院審理後，維持一審見解，駁回上訴。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市地政局前副局長王聖文2017年2月21日桃園住處遭廉政署搜索，當天他輕生，留下遺書強調「沒拿錢」。圖／聯合報系資料照
新北市地政局前副局長王聖文2017年2月21日桃園住處遭廉政署搜索，當天他輕生，留下遺書強調「沒拿錢」。圖／聯合報系資料照
台北市政府都市發展局建築管理工程處施工科工程員戴一貫（中）涉收建築業者40萬賄款。圖／聯合報系資料照
台北市政府都市發展局建築管理工程處施工科工程員戴一貫（中）涉收建築業者40萬賄款。圖／聯合報系資料照

收賄 建築

延伸閱讀

親身體驗桃園通勤新北1.5小時 羅智強：辦公室內決策無法深體人民感受

新北瓦磘溝整治逐步到位 地方籲市府整體規劃

新北今增確診145例 公布足跡淡水最密集

「數目只會往上」 侯友宜：新北先做Covid-19居家照護

相關新聞

美河市案 2官員判10年、4年定讞

捷運共構宅美河市開發案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃十五年前指示前課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，拉高建築成本...

高雄橋頭桶屍案 行兇情侶檔二審被判19年7月、17年8月

高捷橋頭糖廠站前空地前年4月發現女性桶屍，涉案情侶檔吳俊忠、熊俐棋經橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，經橋頭地院審理後，認兩人...

男不滿被女檢訊問「你和男法官約砲嗎？」 檢：必要偵查作為

林姓男子向媒體爆料，指台東地檢署檢察官林靖蓉，去年偵辦案件提訊他作證時，疑發現他曾與台東地院某男法官互傳Line訊息，當...

國中女友僅一半歲數 高雄男被分手揚言散播裸照吃官司

高雄28歲蔡姓男子2年多前在臉書社群認識台南14歲少女，成為男女朋友，期間住遍台南大小摩鐵並發生性關係計30次，他更拍下...

開心娶嬌妻成無底洞 她投資慘賠先生拿房借400萬都不夠

台中越南籍妻子和高齡的先生結婚近5年，老公控訴她拿錢買股票、彩券慘賠，自己用房子增貸至400萬都還不了，直言她永無止盡索...

指民進黨「違憲」 葉方叡聲請解散 憲法法庭駁回

男子葉方叡認為民主進步黨「違憲」，聲請憲法法庭宣告解散政黨，不過憲法法庭第四審查庭認為葉並非政黨法的主管機關，與聲請要件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。