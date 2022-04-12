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人妻私下偷接打手槍做半套 老公氣拿鐵製門把痛毆恩客

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓男子平時在夜市擺攤，因察覺妻子私下行蹤神秘，直接登入她臉書帳號發現和陌生男子聯繫，一查對話更驚覺老婆在接俗稱打手槍的半套性交易，賴趁男客赴約時出面談判，卻情緒失控拿鐵製門把痛毆對方一頓，法院審理後依傷害罪判賴拘役40日，可上訴。

檢警調查，賴男（25歲）發現妻子背著他偷偷在外接性交易服務，去年6月19日和1名男客約好以4000元價格幫他做半套，賴立刻回家質問老婆，一早8點多趁男客前來赴約時，就要他和妻子一同到附近的籃球場空地談判。

但雙方才講沒幾句就起衝突，賴情緒失控更拿1副鐵製的門把朝對方痛毆一頓，打到男客頭皮、全身都有擦挫傷，送醫後還引發頭暈等症狀，事後經報警對賴男提告傷害罪嫌。

賴男在警詢時則說，因為登入妻子的臉書，才發現她和男客聯繫約好做半套性交易，當天因怕直接在家談判會吵到鄰居，所以才約到附近的空地；法院認為，賴顯非猝然遇見不義行為才一時激憤難忍，與義憤傷害罪構成要件不符，應以傷害罪論處。

法院審酌，賴男犯後坦承，情緒上控管確實有待改進，但供稱因另案在監執行，還有扶養2名小孩、妻子等，經濟狀況無法和對方洽談調解等，依傷害罪判他拘役40日，得易科罰金。

賴男驚覺妻子私下幫男客做打手槍半套性交易服務，氣到痛打男客一頓，被依傷害罪判拘役40日。示意圖／ingimage
賴男驚覺妻子私下幫男客做打手槍半套性交易服務，氣到痛打男客一頓，被依傷害罪判拘役40日。示意圖／ingimage

傷害罪 性交易

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