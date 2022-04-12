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高雄橋頭桶屍案 行兇情侶檔二審被判19年7月、17年8月

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高捷橋頭糖廠站前空地前年4月發現女性桶屍，涉案情侶檔吳俊忠、熊俐棋經橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，經橋頭地院審理後，認兩人有殺人故意，改依殺人罪分別重判19年四月、17年8月徒刑，今高雄高分院二審宣判，吳男被判刑19年7月，比一審多3個月徒刑，熊女上訴駁回，維持一審17年8月判決。可上訴。

檢警調查，45歲吳姓男子及53歲熊姓女子，得知在鳳山經營卡拉OK的55歲林姓女子打算退休，由熊女支付新台幣5000元押金打算接手，但房東不願將屋子出租，讓吳男等人無法繼續卡拉OK生意。

兩人不滿林女明知房東不願房屋繼續開設卡拉OK店，仍盤讓店面，2014年12月12日，約林女到卡拉OK店商討盤讓事宜，雙方爆發口角後演變成肢體衝突，連夜毆打林女造成甲狀軟骨骨折，全身多處瘀血、撕裂傷。

隔天凌晨，吳男決定將林女載往偏遠地區，兩人將林女帶上車後，餵食摻有安眠藥的礦泉水，但林女早因傷勢過重，於同日中午死亡，兩人討論後，決定找地點埋屍，為避免警方追查，將林女遺體放入塑膠桶倒入鹽酸，再以水泥將桶子覆蓋，將塑膠桶棄置在橋頭糖廠附近的空地。

案發6年後，2020年4月2日，空地地主請人到場除草，怪手挖破塑膠桶，林女遺體重見天日，經檢警調查後，找到吳男、熊女涉有重嫌，經橋檢依過失致死罪起訴。

但橋頭地院依據驗屍鑑定報告，變更檢方起訴法條，改依殺人罪論處，判處吳徒刑19年4月、熊女17年8月。今高雄高分院二審宣判，吳男犯共同拘禁部分，從2年徒刑改判2年6月，其他上訴駁回，合併應執行期為19年7月，比一審多3月刑度，熊女則維持原判決。

高雄橋頭桶屍案，涉案的吳姓男子和熊姓女子均被判重刑。報系資料照片
高雄橋頭桶屍案，涉案的吳姓男子和熊姓女子均被判重刑。報系資料照片

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