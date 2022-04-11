白狼乾女兒及夫婿訊後交保 彰檢：絕不寬貸暴力份子
大甲鎮瀾宮媽祖遶境到彰化市爆發統促黨總裁「白狼」張安樂帶領的成員疑欲搶轎風波，彰化檢警今拘提「白狼」乾女兒統促黨嬴政黨部主委李家葳及其夫婿嬴政黨部榮譽主委吳金虎，兩人警詢後，晚間移往彰化地檢署複訊，檢察官依妨害公務罪嫌，將李家葳、吳金虎分別以20萬元及15萬交保。
大甲鎮瀾宮媽祖進香隊伍9日晚間一過彰化市民生地下道，在三民路即發生穿著統促黨背心的民眾意圖搶轎事件，由於防疫規定接轎者必須打滿三劑疫苗並造冊，但統促黨民眾並未事先申請，在彰化警分局副分局長鐘振邦進行協調時，即發生統促黨人員推擠、嗆聲，並朝警方丟水瓶，警方以辣椒水、電擊棒制止滋事者，警方並逮捕滋事者 6人，警方也有3名官警受到輕傷。
檢方昨天也發出傳票要張安樂、李家葳、吳金虎3人到案說明，否則就強制拘提，張安樂向彰檢表示明天下午6點半將在律師陪同下報到說明，但今天中午白狼先在嘉義公開向媒體說明「我被汙衊搶轎」，李家葳原要接轎，警方卻要李脫下統促黨背心遭拒，才衍生警方驅散行動。
而檢方今天發出拘票，由彰化警方在嘉義奉天宮前將李家葳、吳金虎拘捕，並先在彰化刑大警詢後，晚間移往彰化地檢署複訊，李家葳被戒送到彰檢時，面對媒體詢問不發一語，吳金虎則轉頭解釋「我有請假啊」。
檢察官複訊後，依妨害公務罪嫌將李家葳、吳金虎分別以20萬元及15萬交保，彰檢也重申，為貫徹國家公權力行使並維護警察同仁執法尊嚴，檢方將持續擴大深入追查，務將該暴力不法份子繩之以法，目前檢察官除持續傳喚或拘提相關人員到案說明外，並同步指揮司法警察針對相關犯行及其他共犯等不法情事擴大蒐證查辦，對於任何涉嫌煽惑或教唆犯罪者，或涉及以組織犯罪破壞社會治安的暴力份子，定將嚴辦到底，絕不寬貸。
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