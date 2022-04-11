男指檢訊問和法官「約砲」疑觸法 檢：必要偵查作為

林姓男子向媒體爆料，指台東地檢署檢察官林靖蓉，去年偵辦案件提訊他作證時，疑發現他曾與台東地院某男法官互傳Line訊息，當庭問「你跟○法官有交往過嗎？」、 「單純約砲關係嗎？」林男認為檢察官問案方式，刻意標籤窺伺他與○法官性向及性生活，疑觸犯「個資法」。

台東地檢署發言人、主任檢察官謝長夏表示，本案為檢察官偵辦林姓被告，涉嫌對收容機構2名少年案件強制猥褻及性騷擾等案件，執行搜索查扣林的手機並解讀後，發現林的手機對話記錄，存有部分遭林猥褻少年的法院調查報告討論內容，因而察覺台東地方法院內疑有洩密之嫌。

謝長夏說明，本案偵辦之後查出洪姓主任少年調查保護官涉嫌洩密案，已另提起公訴；檢察官去年2月，依林手機內相關通話可疑內容，逐一偵訊林男，及所連繫台東地院人員往來狀況及互動關係，所詢問內容是必要偵查作為，並非無故或好奇而進行偵訊。

謝長夏說，依媒體報導內容，承辦檢察官應無刻意歧視或不當言詞，地檢署也未接獲任何陳情人陳情，為避免外界質疑，本署將主動向法院調取相關卷證，及錄影音偵訊光碟調查，以完整回復相關始末，釐清外界質疑。