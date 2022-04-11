抓包5人詐賭 賭場鴛鴦找朋友拘禁簽本票全判刑
32歲王男與39歲白女一同在新北市新莊區經營賭場，發現陳男等5人詐賭，遂透過48歲王女找來55歲林男協助，4人共謀，在前年4月4日將陳等5人騙到賭場後，帶著大批人馬拘禁5人，強迫5人承認詐賭並交出身上財物、簽下本票，新北地方法院依賭博罪處王男、白女各4月徒刑；林男、王女則依剝奪行動自由罪分處6月、5月徒刑，其餘共犯分處2至5月不等徒刑。
檢警調查，王男與白女經營地下麻將賭場，在前年3月發現陳等5人疑似詐賭，便找來王女商議該如何處理，王女又找來友人林男，決定以邀賭名義找5人到賭場，再以人力優勢逼迫5人承認詐賭，陳男因此找來6人協助。
前年4月4日晚間，陳等5人在王男、白女邀約下前往賭場，未料進門後就被大批人馬持膠條、電擊棒等圍堵，以林男為首的眾人質問5人是否承認詐賭，接著又毆打否認詐賭的陳男，再逼迫5人交出身上財物、簽下本票，直到隔天才放走5人，新北檢依強盜罪嫌起訴10人。
林男等人喊冤，稱是因為陳等5人詐賭，才會將5人拘禁並收取財務、要求對方簽本票以彌補被詐賭的損失；合議庭認為，陳等5人其中有人在警詢筆錄時坦承詐賭，因此林男等人所說並非不可採信，因此改依剝奪行動自由罪分處林男、王女各6月、5月徒刑，其餘共犯分處2至5月不等徒刑；王男與白女則因涉犯圖利聚眾賭博罪，各處4月徒刑。
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