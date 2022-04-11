三度上門恐嚇毀損嗆「想吃子彈？」 男遭判刑9月

一名戴姓男子與友鮮公司因買賣肉品產生糾紛，他竟三度上門恐嚇毀損，第二次還是在檢察官交保後再度犯案，新竹地院審理終結，認為戴行徑囂張，毫無節制，依恐嚇、毀損等罪判刑9月。

判決書指出，戴男與友鮮公司因買賣肉品發生交易糾紛，今年1月19日，戴男打友鮮公司客服電話，恐嚇對方「你們想吃子彈是不是？沒關係，我叫人來！」

當天下午，戴男前往友鮮公司，先持鋁棒打碎辦公室大門玻璃，再敲打辦公室內木桌，還拿球棒衝入冷凍庫毆打在場人員，警方到場後，以現行犯逮捕戴男。

戴男被移送新竹地檢後，檢察官諭知以3萬元交保，但他竟持續恐嚇「打我是嗎？欸，你們店裡明天不用開了、他媽的我跟你講啦，你叫警察來都一樣啦、我交保了你們試試看、今天打完的2個等著！」隔天凌晨1點多，戴又到友鮮持長柄湯勺破壞公司3台貨車車窗、後照鏡及雨遮，並於3天後再到友鮮放鞭炮、撒冥紙。