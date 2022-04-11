南投4連霸議員為付兒薪水 鑽漏洞A助理費判刑3月

南投縣民進黨籍議員廖梓佑聘任兒子為公費助理，而其兒為申請貸款，辭去助理職務，但因他仍持續助理工作，廖為支薪給兒子，提高李姓助理月薪，再從中撥出2萬元付給兒子做為報酬；廖、李2人涉犯偽造文書，遭法院依使公務員登載不實罪分別判刑3月、2月，緩刑2年，且須向公庫支付共25萬元，以茲警惕。

廖梓佑2006年當選南投縣第二選區議員，4連霸連任至今，但根據判決書，廖從2018年4月開始，以月薪2萬6000至4萬元聘用兒子洪浩軒擔任公費助理，因業務所需，同年9月再以月薪2萬7000元至3萬元聘用李秀玉擔任公費助理。

而洪在2019年5月向農會申請農業貸款，但因助理費年收入逾26萬元，不符合申貸條件，洪為此辭職，以利申貸；但因他仍持續其助理工作，廖梓佑為了支付他薪水，與李姓助理協調，將其薪資調高至5萬元，其中2萬元做為洪的薪水。

李姓助理應允後，其助理費薪資就從2019年6月虛偽提高為5萬元，之後按月領取現金2萬元給洪浩軒，作為實際從事助理工作的報酬；未料，此事遭知情民眾檢舉，經南投地檢署檢察官指揮法務部調查局南投縣調查站將2人移送偵辦。

廖、李2人到案後相當配合，並坦承犯行，檢方考量其犯後態度良好，訊後依「刑法」第214條之使公務員登載不實公文書罪嫌，向法院聲請簡易判處處刑。