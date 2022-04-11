快訊

醫療暴力！新北2醉漢沒戴口罩遭阻進入 痛毆急診室保全

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻兒眼前點火燒屋被重判 上訴家人求情讓他少關2個月

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄顏姓男子工作不順，深夜趁妻兒、老母在家熟睡，拿著打火機點火燒棉被，火勢被家人澆熄後他還不罷手，改拿俗稱「火雞」的瓦斯噴燈點火，差點燒毀整間透天厝，顏一審被依放火罪判刑3年10月，他不服上訴，家人諒解後也替顏男求情，高雄高分院改判3年8月。可上訴。

判決指出，顏男有竊盜前科被判刑4年10月確定，2018年才服刑期滿。2020年8月18日深夜，他工作結束後回家，不顧屋內還有妻子、9歲兒子及老母在內，將房內棉被、衣服堆成一堆後，就拿打火機點火。

當時在屋內的顏男胞姊，聞到燒焦味，衝到房內拿水澆熄，但顏男仍不顧家人勸阻，又拿打火機再點一次，眼見火苗又被胞姊撲滅，被顏男突如其來舉動嚇傻的一家人，緊急衝到一樓客廳避難。

隨後顏男改到三樓拿瓦斯噴燈，下樓就往房內點火，火勢隨即往蔓延至整間房間，等到顏男意識到犯錯，才拿臉盆裝水打算滅火，但火勢已不可收拾，幸警消獲報後迅速到場，將顏男架離現場後才順利撲滅火勢，整間房已被濃煙、烈火燒毀。

顏男辯稱，他只記得當晚吃了很多藥，把棉被放地上是要擦乾打翻的飲料，後來就沒印象了，等到他醒來人已經在醫院，是家人轉告才知道有拿打火機點火，但房子是他的，根本不可能放火燒屋；顏男律師也主張他患有精神障礙，是受到工作刺激才情緒不穩，請求輕判。

但一審高雄地方法院法官根據火場鑑識報告，認為顏男放火地點有許多易燃家具，透天厝兩側又緊鄰其他房屋，恐將火勢延燒到整棟房子甚至別人住宅；顏二度在房內點火被澆熄，仍執意用瓦斯噴燈點火，點火燒屋的意念很強，依放火罪判刑3年10月。

顏不服認為處分過重，並以自己有輕鬱症、焦慮症等病史，上訴尋求改判；高雄高分院合議庭審理時，他的家人也向法官求情尋求輕判。

合議庭考量顏犯後坦承犯行，未再爭執犯罪細節，被他燒毀的透天厝也修繕完畢，撤銷原判決，改判改判3年8月徒刑，讓顏男少關2個月。可上訴。

顏男拿打火機在房內點燃紙袋燒棉被，被依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判刑3年8月。示意圖。記者張議晨／攝影
顏男拿打火機在房內點燃紙袋燒棉被，被依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判刑3年8月。示意圖。記者張議晨／攝影

透天厝

延伸閱讀

帥！Outdoor必備 全新S.T. Dupont DEFI XXTREME打火機

占用台北航空站機庫遭判賠逾8千萬 遠航將上訴

狼師橫行台南一審判國賠145萬 教團籲市府放棄上訴

還沒出獄又要被關 張淑晶坑殺誣告房客判囚5年半定讞

相關新聞

女建商狠吸人夫630萬 恐嚇外流逼正宮簽千萬本票遭判刑

桃園市王姓女建商與已婚陳姓髮廊老闆網路交往2月，發生關係後以身體不好、投資房產等名目前後索要630萬元，直到陳男口袋空空...

翁被送回家躺水床等斷氣 兒沒隨侍在側還盜領120萬

楊老先生的遺願是「後事風風光光」，4年前他在醫院彌留，家人將他接回社子老家、鋪好水床等斷氣。從母姓的黃姓兒子聽聞父親過世...

妻兒眼前點火燒屋被重判 上訴家人求情讓他少關2個月

高雄顏姓男子工作不順，深夜趁妻兒、老母在家熟睡，拿著打火機點火燒棉被，火勢被家人澆熄後他還不罷手，改拿俗稱「火雞」的瓦斯...

天道盟分會長圍標核電廠 涉叫小弟砍包商 出庭全否認

天道盟同心會金山分會長郭簡村，遭控與富國營造公司老闆張煌懋等人長期「搓圓仔湯」，圍標核一、核二廠案，4年不法獲利1億94...

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人自首5人全部落網

陳姓男子找愛滋病患取得免服兵役的體位，逃掉當兵，他想與女友結婚，卻一直被通知要去醫院回診，處境尷尬；陳選擇自首以解套，檢...

檢察長說他辦案草率不稱職 檢察官考績不好爭訟判敗訴

宜蘭地檢署資深檢察官吳志成連續2年考績獲評定為未達良好，影響收入，吳提告要求撤銷處分；台北高等行政法院上月先判吳2019...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。