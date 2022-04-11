妻兒眼前點火燒屋被重判 上訴家人求情讓他少關2個月

高雄顏姓男子工作不順，深夜趁妻兒、老母在家熟睡，拿著打火機點火燒棉被，火勢被家人澆熄後他還不罷手，改拿俗稱「火雞」的瓦斯噴燈點火，差點燒毀整間透天厝，顏一審被依放火罪判刑3年10月，他不服上訴，家人諒解後也替顏男求情，高雄高分院改判3年8月。可上訴。

判決指出，顏男有竊盜前科被判刑4年10月確定，2018年才服刑期滿。2020年8月18日深夜，他工作結束後回家，不顧屋內還有妻子、9歲兒子及老母在內，將房內棉被、衣服堆成一堆後，就拿打火機點火。

當時在屋內的顏男胞姊，聞到燒焦味，衝到房內拿水澆熄，但顏男仍不顧家人勸阻，又拿打火機再點一次，眼見火苗又被胞姊撲滅，被顏男突如其來舉動嚇傻的一家人，緊急衝到一樓客廳避難。

隨後顏男改到三樓拿瓦斯噴燈，下樓就往房內點火，火勢隨即往蔓延至整間房間，等到顏男意識到犯錯，才拿臉盆裝水打算滅火，但火勢已不可收拾，幸警消獲報後迅速到場，將顏男架離現場後才順利撲滅火勢，整間房已被濃煙、烈火燒毀。

顏男辯稱，他只記得當晚吃了很多藥，把棉被放地上是要擦乾打翻的飲料，後來就沒印象了，等到他醒來人已經在醫院，是家人轉告才知道有拿打火機點火，但房子是他的，根本不可能放火燒屋；顏男律師也主張他患有精神障礙，是受到工作刺激才情緒不穩，請求輕判。

但一審高雄地方法院法官根據火場鑑識報告，認為顏男放火地點有許多易燃家具，透天厝兩側又緊鄰其他房屋，恐將火勢延燒到整棟房子甚至別人住宅；顏二度在房內點火被澆熄，仍執意用瓦斯噴燈點火，點火燒屋的意念很強，依放火罪判刑3年10月。

顏不服認為處分過重，並以自己有輕鬱症、焦慮症等病史，上訴尋求改判；高雄高分院合議庭審理時，他的家人也向法官求情尋求輕判。