女建商狠吸人夫630萬 恐嚇外流逼正宮簽千萬本票遭判刑

桃園市王姓女建商與已婚陳姓髮廊老闆網路交往2月，發生關係後以身體不好、投資房產等名目前後索要630萬元，直到陳男口袋空空，又傳訊息要脅他邱姓妻子簽下1000萬本票，否則公布夫妻不雅影片，讓邱女心生畏懼提告；桃園地院依恐嚇取財未遂罪判她有期徒刑4月，可上訴。

判決書指出，王姓女子從事建設業，2016年初認識陳姓男子，雙方網路密聊2個月，期間得知夫妻在台北、桃園等地經營多家連鎖理髮加盟店，並在同年3月4日晚上邀陳男共進晚餐，餐後與陳男共赴汽車旅館發生性關係，隨後繼續秘密交往。

王女在交往期間稱「投房子的租金比存銀行還多」向陳男要錢，又以調身體、想懷孕、要凍卵等諸多名目向陳男要錢，連陳男坦白「已結紮」仍堅稱有門路可行，逐漸將陳男存款消耗殆盡，前後拿走630萬元，直到他身邊沒錢了，陳男家人才發現。

王女見陳男沒錢，轉而向他妻子下手，在2018年10月間連兩天傳出「恩愛的性愛影片鹹濕的對話您想看嗎？直接就公開在下期壹週刊，看看妳老公床上功夫了得！」、「妳就等著被人公開妳的房事」、「妳老公外面有小三的證據全部上週刊跟報紙，我看妳17部也紅翻天了」等語給邱女，並要求邱開立1000萬銀行本票，由陳男親自交付王女家人；邱女看了嚇壞，搜集相關事證後自行赴法院提告。

王女起初辯稱訊息是陳男叫自己傳出，後來又改口，稱當時陳男與妻子天天吵架想離婚，陳告訴自己老婆眼裡只有錢，若提到錢她一定抓狂，因此自己才將網路文章轉貼傳送，想要激怒邱女，讓兩人趕快離婚，性愛影片也不存在；但卻被陳男作證時卻駁斥，自己從未這麼說，是王自作主張。