快訊

醫療暴力！新北2醉漢沒戴口罩遭阻進入 痛毆急診室保全

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女建商狠吸人夫630萬 恐嚇外流逼正宮簽千萬本票遭判刑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市王姓女建商與已婚陳姓髮廊老闆網路交往2月，發生關係後以身體不好、投資房產等名目前後索要630萬元，直到陳男口袋空空，又傳訊息要脅他邱姓妻子簽下1000萬本票，否則公布夫妻不雅影片，讓邱女心生畏懼提告；桃園地院依恐嚇取財未遂罪判她有期徒刑4月，可上訴。

判決書指出，王姓女子從事建設業，2016年初認識陳姓男子，雙方網路密聊2個月，期間得知夫妻在台北、桃園等地經營多家連鎖理髮加盟店，並在同年3月4日晚上邀陳男共進晚餐，餐後與陳男共赴汽車旅館發生性關係，隨後繼續秘密交往。

王女在交往期間稱「投房子的租金比存銀行還多」向陳男要錢，又以調身體、想懷孕、要凍卵等諸多名目向陳男要錢，連陳男坦白「已結紮」仍堅稱有門路可行，逐漸將陳男存款消耗殆盡，前後拿走630萬元，直到他身邊沒錢了，陳男家人才發現。

王女見陳男沒錢，轉而向他妻子下手，在2018年10月間連兩天傳出「恩愛的性愛影片鹹濕的對話您想看嗎？直接就公開在下期壹週刊，看看妳老公床上功夫了得！」、「妳就等著被人公開妳的房事」、「妳老公外面有小三的證據全部上週刊跟報紙，我看妳17部也紅翻天了」等語給邱女，並要求邱開立1000萬銀行本票，由陳男親自交付王女家人；邱女看了嚇壞，搜集相關事證後自行赴法院提告。

王女起初辯稱訊息是陳男叫自己傳出，後來又改口，稱當時陳男與妻子天天吵架想離婚，陳告訴自己老婆眼裡只有錢，若提到錢她一定抓狂，因此自己才將網路文章轉貼傳送，想要激怒邱女，讓兩人趕快離婚，性愛影片也不存在；但卻被陳男作證時卻駁斥，自己從未這麼說，是王自作主張。

法院審酌，王女經查是親自寄出簡訊，明確提及侵害名譽用語，又要求陳男攜帶1000萬本票等，索討款項未遂，因而使邱女心生畏懼，依恐嚇取財未遂罪判她期徒刑4月，可上訴。

桃園市王姓女建商與陳姓髮廊老闆發生婚外情，期間藉故吸金630萬，又傳訊恐嚇邱姓正宮，要她交出千萬本票，否則要公布不雅影片，被依恐嚇取財未遂罪判刑4個月。示意圖／取自Ingimage
桃園市王姓女建商與陳姓髮廊老闆發生婚外情，期間藉故吸金630萬，又傳訊恐嚇邱姓正宮，要她交出千萬本票，否則要公布不雅影片，被依恐嚇取財未遂罪判刑4個月。示意圖／取自Ingimage

桃園 性愛 恐嚇

延伸閱讀

人夫戀上社區女主秘 搭肩、摟腰、叫寶貝得賠15萬

高雄房市有撐 建商搶推案

女護理師和人夫上汽車旅館 辯稱「幫他做臉」法官不採信

具俊曄當人夫後正式活動首曝光　網直呼：姐夫要登場了

相關新聞

女建商狠吸人夫630萬 恐嚇外流逼正宮簽千萬本票遭判刑

桃園市王姓女建商與已婚陳姓髮廊老闆網路交往2月，發生關係後以身體不好、投資房產等名目前後索要630萬元，直到陳男口袋空空...

翁被送回家躺水床等斷氣 兒沒隨侍在側還盜領120萬

楊老先生的遺願是「後事風風光光」，4年前他在醫院彌留，家人將他接回社子老家、鋪好水床等斷氣。從母姓的黃姓兒子聽聞父親過世...

妻兒眼前點火燒屋被重判 上訴家人求情讓他少關2個月

高雄顏姓男子工作不順，深夜趁妻兒、老母在家熟睡，拿著打火機點火燒棉被，火勢被家人澆熄後他還不罷手，改拿俗稱「火雞」的瓦斯...

天道盟分會長圍標核電廠 涉叫小弟砍包商 出庭全否認

天道盟同心會金山分會長郭簡村，遭控與富國營造公司老闆張煌懋等人長期「搓圓仔湯」，圍標核一、核二廠案，4年不法獲利1億94...

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人自首5人全部落網

陳姓男子找愛滋病患取得免服兵役的體位，逃掉當兵，他想與女友結婚，卻一直被通知要去醫院回診，處境尷尬；陳選擇自首以解套，檢...

檢察長說他辦案草率不稱職 檢察官考績不好爭訟判敗訴

宜蘭地檢署資深檢察官吳志成連續2年考績獲評定為未達良好，影響收入，吳提告要求撤銷處分；台北高等行政法院上月先判吳2019...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。