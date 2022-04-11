翁被送回家躺水床等斷氣 兒沒隨侍在側還盜領120萬

楊老先生的遺願是「後事風風光光」，4年前他在醫院彌留，家人將他接回社子老家、鋪好水床等斷氣。從母姓的黃姓兒子聽聞父親過世，拿父親存摺、印章到士林區農會提領120萬元，同父異母的楊姓手足控他偽造文書，一審依行使偽造私文書罪判刑7月、沒收120萬元。台灣高等法院駁回黃上訴，但緩刑3年，須支付公庫30萬元，撤銷沒收。

黃姓被告從事金融證券業，同父同母的胞兄則在第一銀行擔任法金業務員；楊老先生逝世後，繼承人共有11人，不過妻子2019年4月也死亡。

黃姓男子2018年4月30日上午11點多接到母親來電，告知父親已過世，他在下午1點多便到士林區農會天母分部提領父親名下的120萬元，並把錢轉匯到自己女兒名下。當晚做完法事後，同父異母的手足問黃的胞兄「老爸留下多少錢？」卻得到「不清楚，存摺和印章都被偷了」的回答。

楊姓子女們檢查後，發現父親死亡當天，黃就領走了120萬元，氣得提告。

黃辯稱他領錢時，不知道父親已經死亡，父親生前曾說「如發生不幸時，用我自己的存款支付醫療費用、喪葬費用」，他認為是楊姓子女們查到父親住院期間要照顧媽媽，曾匯了150萬元給母親，主張這些錢應列入遺產，才提出告訴。

高院認為，楊老先生當日早上9時43分緊急出院返家，顯然已快要斷氣，且在10點多就被放在水床上，黃姓兒子實在不可能在下午提款時還認為老爸還活著。況且，楊老先生要落葉歸根、返家往生，還要風光辦後事，顯然很注重傳統，但黃身為人子應盡可能「隨侍在側」，難以想像他會為了「繳清醫療費用、辦理出院手續」花費3小時等候。