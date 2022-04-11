挪助理費給兒子 南投議員廖梓佑偽造文書判刑3月

南投縣議員廖梓佑聘兒子洪浩軒擔任公費助理，但兒子為辦理農業貸款不領公費仍繼續當助理，廖梓佑因此將助理李秀玉薪資3萬元調為5萬元，2萬元交兒子，涉偽造文書判刑3月。

根據南投地方法院刑事判決，縣議員廖梓佑自民國107年4月1日起以月薪新台幣2萬6000元至4萬元不等，聘用兒子洪浩軒擔任議員公費助理，也自107年9月1日起以月薪2萬7000元聘用李秀玉擔任公費助理。

洪浩軒108年5月向南投縣草屯鎮農會辦理農業貸款，但因每年領取助理費與年終獎金合計超過26萬元，不得辦理農業貸款，只能辦利率較高的一般貸款，因此，洪浩軒108年2月15日起不再領公費助理費，李秀玉月薪則自108年2月16日調整為每月3萬元。

洪浩軒未領公費助理費仍從事議員助理工作，廖梓佑108年6月1日起便將李秀玉助理費由3萬元虛偽提高為5萬元，再由李秀玉每月提領2萬元現金交給洪浩軒作為議員助理工作報酬，損害南投縣議會對於補助議員遴用助理費用管理及勞、健保費、勞工退休金計算正確性。

南投地方檢察署獲報，指揮法務部調查局南投縣調查站移送偵辦，廖梓佑、李秀玉坦承犯罪事實，檢察官聲請簡易判決處刑，廖梓佑共同犯使公務員登載不實罪，遭南投地方法院判有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，判決確定後向公庫支付15萬元。

以及李秀玉共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，案件判決確定後向公庫支付10萬元。全案可上訴。