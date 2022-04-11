天道盟分會長圍標核電廠 涉叫小弟砍包商 出庭全否認

天道盟同心會金山分會長郭簡村，遭控與富國營造公司老闆張煌懋等人長期「搓圓仔湯」，圍標核一、核二廠案，4年不法獲利1億9479萬元；2019年還涉嫌教唆小弟打傷許姓包商。今天士林地方法院開庭，審理郭簡村涉嫌教唆殺人未遂部分，出庭的郭等6人均否認犯行「教訓打手腳、不打頭」。

郭簡村疑似不滿許姓包商，另找廠商競標一項邊坡救災工程，害他多付150萬元安撫廠商，事後又遭許索討50萬工程管理費。2019年3月26日，郭涉嫌找來小弟李宣穎（現年42歲）和許談判，並涉嫌教唆林男等5名小弟（林、林、江、尤、黃）在三芝區中正路一家餐廳砍傷許的雙腿，許傷勢嚴重送醫，急救保住性命。

士林地院今天開庭，郭簡村等6人均否認教唆殺人未遂、殺人未遂罪嫌。法官問郭，是否懷疑許在2017年間找人投標，你要搓圓仔湯，許另外還收介紹費、管理費，導致有仇恨嗎？

郭回答，沒有這回事，許是核一廠的包商，因許日前押了一個顏姓包商，強制顏姓包商簽本票，才會麻煩李去拿回本票。郭稱，真的要找麻煩不會約在餐廳，當時因為父親過世，沒有去談判，找李出面後，又怕他們吵架，還找李姓中間人「做公親」

小弟李宣穎則供稱，案發當天是已過世的江庭誼約見面，許委託江押走顏姓包商，距離2、3個月後，郭的父親過世，許又來找麻煩；郭派他去餐廳見許「只有交代對清楚帳目，沒有教唆殺人」。

李供稱，許的用意是恐嚇勒索，命林男到場「教訓」去餐廳的路上有拿3、4支棍棒給林男，其餘人士則是林男烙來的。

法官問談判時發生什麼事？李則回答，50萬不是郭欠的，許姓包商2個月前說顏姓包商欠錢，後來改稱郭欠錢。李否認教唆殺人未遂，並稱「只是要教訓他」怕許男會有生命危險，有交代林男「不要打頭」

士林地檢署去年10月起訴，郭簡村經營2家營造公司，2016至2019年間，跟張煌懋向13家圍標、陪標廠商提供金錢，並承諾得標後分包工項承攬，使13家廠商同意陪標，不為價格競爭。郭還會在投票截止日，在核一廠、核二廠門口攔阻非自己陣營的廠商投標。檢方統計，郭、張2人4年內涉及16項採購工程，不法獲利1億9479萬7906元。