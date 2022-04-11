快訊

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人自首5人全部落網

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天道盟分會長圍標核電廠 涉叫小弟砍包商 出庭全否認

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

天道盟同心會金山分會長郭簡村，遭控與富國營造公司老闆張煌懋等人長期「搓圓仔湯」，圍標核一核二廠案，4年不法獲利1億9479萬元；2019年還涉嫌教唆小弟打傷許姓包商。今天士林地方法院開庭，審理郭簡村涉嫌教唆殺人未遂部分，出庭的郭等6人均否認犯行「教訓打手腳、不打頭」。

郭簡村疑似不滿許姓包商，另找廠商競標一項邊坡救災工程，害他多付150萬元安撫廠商，事後又遭許索討50萬工程管理費。2019年3月26日，郭涉嫌找來小弟李宣穎（現年42歲）和許談判，並涉嫌教唆林男等5名小弟（林、林、江、尤、黃）在三芝區中正路一家餐廳砍傷許的雙腿，許傷勢嚴重送醫，急救保住性命。

士林地院今天開庭，郭簡村等6人均否認教唆殺人未遂、殺人未遂罪嫌。法官問郭，是否懷疑許在2017年間找人投標，你要搓圓仔湯，許另外還收介紹費、管理費，導致有仇恨嗎？

郭回答，沒有這回事，許是核一廠的包商，因許日前押了一個顏姓包商，強制顏姓包商簽本票，才會麻煩李去拿回本票。郭稱，真的要找麻煩不會約在餐廳，當時因為父親過世，沒有去談判，找李出面後，又怕他們吵架，還找李姓中間人「做公親」

小弟李宣穎則供稱，案發當天是已過世的江庭誼約見面，許委託江押走顏姓包商，距離2、3個月後，郭的父親過世，許又來找麻煩；郭派他去餐廳見許「只有交代對清楚帳目，沒有教唆殺人」。

李供稱，許的用意是恐嚇勒索，命林男到場「教訓」去餐廳的路上有拿3、4支棍棒給林男，其餘人士則是林男烙來的。

法官問談判時發生什麼事？李則回答，50萬不是郭欠的，許姓包商2個月前說顏姓包商欠錢，後來改稱郭欠錢。李否認教唆殺人未遂，並稱「只是要教訓他」怕許男會有生命危險，有交代林男「不要打頭」

士林地檢署去年10月起訴，郭簡村經營2家營造公司，2016至2019年間，跟張煌懋向13家圍標、陪標廠商提供金錢，並承諾得標後分包工項承攬，使13家廠商同意陪標，不為價格競爭。郭還會在投票截止日，在核一廠、核二廠門口攔阻非自己陣營的廠商投標。檢方統計，郭、張2人4年內涉及16項採購工程，不法獲利1億9479萬7906元。

檢方依貪汙治罪條例、違反政府採購法、殺人未遂等罪起訴郭等人，其中郭具體求刑8年以上徒刑、張5年以上徒刑；曾擔任核一廠改善工程組專員、總部核能發電處土木組設計主管的賈男，2011至2020年間利用採購案，向廠商浮報價額、安插配合廠商，共收受近77萬賄賂，依貪汙罪嫌起訴，具體求處10年以上徒刑。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

殺人 核一 核二

延伸閱讀

中山大學世界排名再精進 石化工程躋身全球百大

車諾比核電廠被占30天 工程師偷俄軍燃料力保運作

咖啡商遭行刑式槍決 天道盟藏鏡人起訴求處死刑

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

相關新聞

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人自首5人全部落網

陳姓男子找愛滋病患取得免服兵役的體位，逃掉當兵，他想與女友結婚，卻一直被通知要去醫院回診，處境尷尬；陳選擇自首以解套，檢...

天道盟分會長圍標核電廠 涉叫小弟砍包商 出庭全否認

天道盟同心會金山分會長郭簡村，遭控與富國營造公司老闆張煌懋等人長期「搓圓仔湯」，圍標核一、核二廠案，4年不法獲利1億94...

檢察長說他辦案草率不稱職 檢察官考績不好爭訟判敗訴

宜蘭地檢署資深檢察官吳志成連續2年考績獲評定為未達良好，影響收入，吳提告要求撤銷處分；台北高等行政法院上月先判吳2019...

法律快譯通／哥想爭父生前贈與「房產遺產」 弟出招讓契約贈與都撤銷

為爭奪遺產兄弟鬩牆時有所聞，但手握兄弟親簽的房屋贈與一半契約，官司一路打到連房子都沒了，相當少見，宜蘭有對兄弟，哥哥對於弟弟獨享父親贈與房屋相當不滿，在父親葬禮上大鬧，弟弟迫於無奈簽了張契約，約定哥哥享有房產半數權利，未來賣房也可領一半，未料官司打到二審哥哥連敗，弟弟更使出絕招，直接讓哥哥連房子半數產權都沒了。

柯文哲所罵「非常賤的兩小官」 捲美河市弊案判10、4年

捷運共構宅美河市多年前傳出弊案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃指示課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，造成市府損失5...

高雄路口禁轉還硬轉 直行車撞上2傷 衰駕駛挨告獲清白

何姓男子行經高雄市中正一路與福德二路口時，與違規左轉的蔡姓女子轎車發生碰撞，蔡女與車上林姓乘客受到輕傷，何男被控超速行駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。