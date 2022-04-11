6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人自首5人全部落網

陳姓男子找愛滋病患取得免服兵役的體位，逃掉當兵，他想與女友結婚，卻一直被通知要去醫院回診，處境尷尬；陳選擇自首以解套，檢方偵辦陳妨害兵役條例、偽造文書罪，還追出5人以同樣的手法犯案。

檢方查出，包括陳在內的6人，分別自2017年到2019年以2萬元到3萬元不等的代價犯案，6人到案都坦承犯行，處分6人緩起訴，期限1年，陳須繳公庫2萬元，另5人須繳公庫3萬元。本案可再議。

陳姓男子不想服兵役，透過朋友介紹找上罹患愛滋病的男子，並將身分證、健保卡交給對方，請對方以替身到診所體檢，診所通報陳是HIV患者後，陳取得「全國醫療服務卡」，再持卡到指定醫院複診換取免服兵役的權利。

陳作弊完成後，想與女友結婚，卻不斷收到衛生局通報回診、追蹤、治療，他不想讓未婚妻發現是「愛滋病患者」，決定主動向檢察官自首犯案。

檢察官擴大偵辦，發現真正「愛滋病患者」的帳戶中，有數筆資金可疑，勾稽發現還有5人多次匯款給他；檢方傳喚可疑對象到案偵查，依偽造文書等罪查處，5人都坦承犯行，分別與檢察官商議緩起訴處分條件。