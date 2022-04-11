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檢察長說他辦案草率不稱職 檢察官考績不好爭訟判敗訴
宜蘭地檢署資深檢察官吳志成連續2年考績獲評定為未達良好，影響收入，吳提告要求撤銷處分；台北高等行政法院上月先判吳2019年部分敗訴，日前就吳2020年部分也判吳敗訴。吳可上訴。
法官審理認為，吳志成2020年辦案正確性是90.0%、定罪率是90.3%，遠低於全署及全國檢察官的平均值，被吳起訴的被告獲判無罪確定的案子，則有32件，吳的職務評定核成未達良好，並不是出於錯誤的評定，判吳敗訴。
司法官學院28期結業的吳志成，現年65歲，曾在輪值外勤時不在勤，害偵辦命案的警察找不到檢察官，辦案爭議不少。
判決指出，宜檢職務評定審議會參酌吳志成平時考評的紀錄表，發現吳辦案品質、學識能力、品德操守、敬業精神都不佳，檢察長也對吳志成的評價為「辦案草率，不稱職」，才將吳的2020年考績評定為未達良好。
不過，吳志成對考績不服，打行政訴訟要求撤銷原處分。吳主張說，他因為反對檢察長與主任檢察官違反檢察一體規定，才被評定為未達良好，且，職務評定審議會對他作成的考評，目的是要他屈服等，但說詞未被法官接受。
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