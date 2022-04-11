柯文哲所罵「非常賤的兩小官」 捲美河市弊案判10、4年

捷運共構宅美河市多年前傳出弊案，台北市政府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃指示課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，造成市府損失5億900萬餘元，即1900多坪樓地板面積，台北市長柯文哲曾怒罵「兩個小官非常地賤！」最高法院依貪汙圖利罪判高10年、王4年徒刑，各褫奪公權6年、2年定讞。

高嘉濃自2006年至2010年間擔任捷運局聯合開發處處長，王銘藏於2005年至2010年間擔任聯開處副工程司兼第五課課長。市府為辦理「台北都會區大眾捷運系統新店線新店機廠聯合開發案」的權益分配業務，經日勝生活科技公司以投資人身分，於2006年1月6日提送權益分配資料文件給捷運局後，由旭洲資訊事業公司鑑定建物建造成本直接工程費用。

依據權益分配注意事項規定，投資人分配比值應依聯開處正式驗收的鑑定報告書計算，亦即投資人的貢獻成本應以驗收版鑑定報告書為依據，且有關建造成本之間接工程費用應以直接工程費用16%計算。

高嘉濃指示王銘藏依偽造的2007年1月2日版鑑定報告所載直接工程費用114億8934萬元內容為依據，重新辦理權益分配比例試算及提案單簽辦事宜。

王銘藏與高嘉濃圖利日勝生公司，讓市府可獲分配權值減少3億9422萬元，並就應支付投資人的委建費用增加1億1477萬元支出，市府合計蒙受5億9百萬餘元權值損失，並使日勝生獲取不法利益。經聯開案土地開發建築物的區位及面積選定，核算分配權值的獲配面積坪數後，市府因此減少選取1932.37坪的樓地板面積坪數，而由投資人日勝生取得差額樓坪數。

一審依貪汙治罪條例對主管事務圖利罪，判高10年徒刑，褫奪公權6年，王4年，褫奪公權2年；二審改依公務員假借職務上機會行使偽造私文書罪判高4年，王2年徒刑，宣告緩刑5年，並須支付100萬元，案件上訴，最高法院撤銷發回更審。

高等法院更一審考量王已依貪汙治罪條例減刑，他害北市府和全體市民損失5億900萬元分配權值，不宜再援用刑法規定減刑。

更一審認為，高、王身居主管要職，應該潔身自愛，為北市府及市民謀取最大效益與福利，避免浪費公帑，結果卻濫用權限矇騙權配審查委員和北市府，危害甚鉅。