高雄路口禁轉還硬轉 直行車撞上2傷 衰駕駛挨告獲清白

何姓男子行經高雄市中正一路與福德二路口時，與違規左轉的蔡姓女子轎車發生碰撞，蔡女與車上林姓乘客受到輕傷，何男被控超速行駛，被依過失傷害起訴，高雄地院審理時，法官檢視相關事證，認為蔡女剛左轉就被何男撞上，可見何反應時間有限，無應注意、能注意，而未及注意之過失，判何無罪。

判決指出，高雄中正一路與福德二路設有禁止左右轉的標誌牌，2020年4月6日下午3時許，何男駕駛轎車沿中正一路由東向西方向行駛，行經中正一路與福德二路口，與從中正一路準備左轉至福德二路的蔡女相撞，蔡女與林姓乘客分別有肌肉拉傷、挫傷、頭部腦震盪等傷害。

蔡女認為何男超速行駛提告，檢方調查後，依據何在筆錄供稱的「時速約50至60公里」，且蔡女、林姓乘客咬定何男車速過快，「至少70至80公里」，認定何超速行駛，且未能注意車前狀況，依過失傷害罪將他起訴。

但何男喊冤，稱他當時時速僅約50公里左右，是蔡女違規左轉在先，就算他按照速限行駛，也很難避免撞上她們，且又沒其他事證可以證明他超速，怎能僅依靠筆錄口供，就認定他有罪？

依據車輛行車事故鑑定委員會鑑定，肇事主因為蔡女在禁止左右轉路段，未依標誌指示行駛，何男超速為肇事次因，但何超速部分，鑑定報告書僅記載「50至60公里」。

雄院審理時，法官重新勘驗筆錄內容，發現警方詢問何男車速時，何回覆「大概50至60公里」，法官認為，若根據速限50公里來算，何男當時行駛速率應符合速限餘地的存在，不能僅依筆錄內容，就推認何男必定有超速行駛狀況。