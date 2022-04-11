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名錶、黃金超過2500萬 「紅富海」吸金案明二次拍賣
苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，針對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產進行變價，今年1月19日首次拍賣，吸引大批民眾前往競標，明天（12日）將第二波拍賣。
行政執行署新竹分署指出，這次拍賣將在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳舉辦，拍賣的物件有重達1公斤的金塊12塊，及5台兩黃金條塊14塊、1台兩黃金條塊2塊，皆經竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%純金，另有19顆小金元寶，根據鑑價報告書也都是純黃金，總價值超過2500萬元。
本次黃金拍賣底價酌定，是參考銀樓黃金回收價，依苗栗地檢署指示而有些許折扣，想逢低購入黃金的民眾可以把握機會。
另外，還有無保證書的勞力士手錶2支，新竹分署官方網站已上傳本次拍賣公告，有關拍賣日時及處所、閱覽時間、保證金及尾款繳納方式及期限、點交時間等，民眾可參閱拍賣公告的內容。
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