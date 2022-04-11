韓艦入我內水搜救 柏鴻輝：經我方核准的國際搜救行動

韓國海巡艦艇近日進入我控管台灣海峽水域從事搜救，國防部副部長柏鴻輝上午在立法院表示，此事是經我方核定的國際搜救行動，海軍也參與協助。

立法院外交及國防、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，柏鴻輝率官員備詢。國民黨立委吳斯懷質詢表示，澎湖海域發生海事事件，韓國海巡艦艇現身我海域管轄水域內，有讀者投書宣稱此舉是放棄我管轄權，站在國家安全立場，國防部是否掌握？作業程序是誰核定？海軍有無利用偵巡艦就近監控？