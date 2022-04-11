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韓艦入我內水搜救 柏鴻輝：經我方核准的國際搜救行動
韓國海巡艦艇近日進入我控管台灣海峽水域從事搜救，國防部副部長柏鴻輝上午在立法院表示，此事是經我方核定的國際搜救行動，海軍也參與協助。
立法院外交及國防、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，柏鴻輝率官員備詢。國民黨立委吳斯懷質詢表示，澎湖海域發生海事事件，韓國海巡艦艇現身我海域管轄水域內，有讀者投書宣稱此舉是放棄我管轄權，站在國家安全立場，國防部是否掌握？作業程序是誰核定？海軍有無利用偵巡艦就近監控？
柏鴻輝回應說，這是國際搜救行動，若我國船艦在其他國家海域發生船難，船員發生求救訊號，航港局就要核定，「因為它（韓方）是按程序來申請」，是國際搜救行動，國防部有掌握，而海巡署與海軍都有協助；他說，海峽範圍內發生任何緊急事件，其他國家提出申請需要什麼援助，甚至要求艦艇來這裡參與搜救，都是國際型搜救。
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