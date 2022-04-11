喝3瓶米酒騎單車返家 醉到無法穿鞋遭警查獲酒駕開罰

高雄楠梓區47歲唐姓男子昨天傍晚與友人飲酒，喝完三瓶米酒，騎單車返家途中，因拖鞋掉落，反覆用腳撥弄，卻一直穿不起來，引起巡邏員警注意，上前關心。起初唐男辯稱是腳受傷，但警方要求施作酒測後，發現酒測值超標才坦承飲酒，對他依法開罰，並要求徒步返家。

楠梓警分局交通分隊昨天傍晚6時16分，執行巡邏勤務時，行經後昌路546巷口停等紅燈，發現人行道上，唐男騎著單車搖搖晃晃，且左腳拖鞋掉地上，卻不斷反覆用腳撥弄，試圖穿回掉落的拖鞋，此舉引起警方注意，上前關心。

唐男向警方表示，因腳受過傷動作較不俐落才會穿不上掉落的拖鞋；但因為動作相當不協調，且靠近他時，聞到濃厚酒味，便懷疑他涉嫌酒駕，要求施作酒測，結果發現，酒測值每公升達0.46毫克，明顯違規。

看到超標得酒測值，唐男才改口坦承，平日就有飲酒習慣，是在朋友家喝完三瓶米酒正要返家，因拖鞋掉落一直穿不起來，才引起警方注意。員警酒測後對唐男開立告發單，並禁止他繼續騎乘需徒步返家。

警方提醒民眾，慢車雖然無牌照但酒駕超標，仍違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1200元的罰金，若駕駛動力驅動車輛更可能觸犯刑法公共危險罪，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康