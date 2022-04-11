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上市台灣農林公司前女董林金燕 掏空案不起訴確定
台灣農林公司前董事長林金燕遭檢舉以農林、台林公司投資1.7億元買雋大股票，涉掏空農林，另以台林的資金收購委託書，確立她在農林的經營權。檢方依違反證交法查辦她，予不起訴處分，案經職權再議，台灣高等檢察署駁回，林女不起訴確定。
林金燕2006年至2019年擔任股票上市台灣農林公司董事長兼總經理，還兼任農林子公司台林投資公司董事長。
林女遭股東檢舉2012年、2013年以農林、台林公司資金用現金增資1億7000萬元購買雋大公司股票，涉嫌掏空；林女遭檢舉2012年以台林名義花費115萬9000元委託坊間公司徵求委託會，涉嫌違反證交法。
案經金管會、調查局蒐證後，移由檢方偵辦，檢察官偵查認為，林女罪嫌不足，上月將林女處分不起訴、依重罪理由送台灣高檢署職權再議，高檢署審查後駁回，林金燕獲不起訴確定。
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