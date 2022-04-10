快訊

北市追加8頁足跡 5確診者都曾去這家早餐店

穆西亞網賽男單封王 曾俊欣奪第3座ATP挑戰賽冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大甲媽彰化搶轎衝突 檢方發傳票傳訊白狼說明

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍昨晚在彰化市三民路時，疑由統促黨總裁「白狼」張安樂帶領的群眾，意圖搶轎，而爆發警民衝突，造成3名官警受傷，警方將6名滋事者依妨害公務、及聚眾鬥毆等罪嫌移送彰化地檢署及彰化少年法庭，檢方並已發傳票給張安樂傳喚到案說明，如拒不到案，將強制拘提。

大甲鎮瀾宮媽祖進香隊伍昨晚一過彰化市民生地下道，在三民路遭一群穿著統促黨背心的民眾意圖搶轎，由於防疫規定接轎者必須打滿三劑疫苗並造冊，但統促黨民眾並未事先申請，在彰化警分局副分局長鐘振邦進行協調時，即發生統促黨人員推擠、嗆聲，並朝警方丟水瓶，警方以辣椒水、電擊棒制止滋事者，並逮捕6人，但警方也有3名官警受到輕傷，警方將滋事的6人分別移送彰化地檢署及彰化少年法庭。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，針對4名對維持秩序員警施暴的滋事嫌犯，檢察官訊後，依妨害公務及聚眾鬥毆等罪嫌，分別將蘇姓、李姓、固姓及高姓嫌犯4人分別以10萬、5萬、3萬元等交保。至於另2名滋事者為未成年少年，少年法庭審理後責付法定代理人及親屬。

檢方對於是否有特定犯嫌涉嫌煽惑或教唆犯罪等情事，檢察官今日已發傳票通知張安樂等相關人到案說明，強調如拒不到案，將強制拘提到案，加強蒐證，擴大偵辦。

大甲媽遶境隊伍今天下午在南彰化溪州時，鎮瀾宮董事長顏清標再次被問到昨晚警民衝突事件時，顏清標說，張安樂事先並沒有和他連絡，遶境是要為疫情祈福，遶境是很歡喜的事，大甲媽是慈悲的，要教化人心的，大家不要再「吵架」，不要再發生這種事。

顏清標強調，「接媽祖他們都歡迎」，昨天本來很順，怎知後來會變這樣，以後不要吵架，「媽祖會不高興」。

大甲媽鎮瀾宮董事長顏清標對於昨晚在彰化市的警民衝突，他說，「接媽祖他們都歡迎」，但不要吵架，「媽祖會不高興」。記者林宛諭／攝影
大甲媽鎮瀾宮董事長顏清標對於昨晚在彰化市的警民衝突，他說，「接媽祖他們都歡迎」，但不要吵架，「媽祖會不高興」。記者林宛諭／攝影
大甲媽鎮瀾宮董事長顏清標（中)對於昨晚在彰化市的警民衝突，他說，「接媽祖他們都歡迎」，但不要吵架，「媽祖會不高興」。記者林宛諭／攝影
大甲媽鎮瀾宮董事長顏清標（中)對於昨晚在彰化市的警民衝突，他說，「接媽祖他們都歡迎」，但不要吵架，「媽祖會不高興」。記者林宛諭／攝影

彰化 遶境 張安樂 大甲媽

延伸閱讀

大甲媽搶轎衝突「紅色勢力」介入？ 陳家欽：是偵辦重點

大甲媽爆搶轎衝突 顏清標柔性喊話：不要給大家不爽快

警方將傳喚「白狼」張安樂 追查涉教唆大甲媽搶轎衝突

率人接大甲媽鑾轎爆衝突 警方將傳喚張安樂說明

相關新聞

影／大甲媽彰化搶轎衝突 檢方發傳票傳訊白狼說明

大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍昨晚在彰化市三民路時，疑由統促黨總裁「白狼」張安樂帶領的群眾，意圖搶轎，而爆發警民衝突，造成3名官...

酒醉大學生涉燒捷運旁自行車 現行犯遭逮辯：點火抽菸

易姓大學生今天早上4時和朋友餐敘後，酒醉行經玉門街、庫倫街61巷口，見到捷運圓山站外停放整排自行車，涉嫌持打火機點火，燒...

偷安全帽慣犯落網 有反覆實施之虞遭羈押

55歲徐姓男子今年3月至4月期間，連續在本市中西區、東區等處，分別於道路旁涉嫌竊取被害人安全帽、侵入民宅處意圖行竊、破壞...

影／淡水老嫗勸警察相信投資老師會賺大錢 員警：別相信

新北市淡水地區1名70歲賴姓老婦，日前到銀行準備匯款150萬元被勸阻，反而試圖說服員警相信她從網路認識的「投資理財老師」...

吊照違規左轉罰6千元 法官認警無權臨檢判免罰

王姓男子因酒駕被吊照一年，去年騎機車行經北區時，遭巡邏的警員發現，疑似違規左轉，警員攔下後發現王是吊照期間，開單告發，裁...

有夠危險！酒醉兄弟檔撿土塊丟機車騎士 被抓稱好玩

做粗工的陳姓兄弟昨晚酒後在台北市南港區胡適公園嬉鬧，撿拾花圃土塊丟擲，砸中1名路過的機車騎士，險象環生。警方兩小時後在附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。