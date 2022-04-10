影／大甲媽彰化搶轎衝突 檢方發傳票傳訊白狼說明

大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍昨晚在彰化市三民路時，疑由統促黨總裁「白狼」張安樂帶領的群眾，意圖搶轎，而爆發警民衝突，造成3名官警受傷，警方將6名滋事者依妨害公務、及聚眾鬥毆等罪嫌移送彰化地檢署及彰化少年法庭，檢方並已發傳票給張安樂傳喚到案說明，如拒不到案，將強制拘提。

大甲鎮瀾宮媽祖進香隊伍昨晚一過彰化市民生地下道，在三民路遭一群穿著統促黨背心的民眾意圖搶轎，由於防疫規定接轎者必須打滿三劑疫苗並造冊，但統促黨民眾並未事先申請，在彰化警分局副分局長鐘振邦進行協調時，即發生統促黨人員推擠、嗆聲，並朝警方丟水瓶，警方以辣椒水、電擊棒制止滋事者，並逮捕6人，但警方也有3名官警受到輕傷，警方將滋事的6人分別移送彰化地檢署及彰化少年法庭。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，針對4名對維持秩序員警施暴的滋事嫌犯，檢察官訊後，依妨害公務及聚眾鬥毆等罪嫌，分別將蘇姓、李姓、固姓及高姓嫌犯4人分別以10萬、5萬、3萬元等交保。至於另2名滋事者為未成年少年，少年法庭審理後責付法定代理人及親屬。

檢方對於是否有特定犯嫌涉嫌煽惑或教唆犯罪等情事，檢察官今日已發傳票通知張安樂等相關人到案說明，強調如拒不到案，將強制拘提到案，加強蒐證，擴大偵辦。

大甲媽遶境隊伍今天下午在南彰化溪州時，鎮瀾宮董事長顏清標再次被問到昨晚警民衝突事件時，顏清標說，張安樂事先並沒有和他連絡，遶境是要為疫情祈福，遶境是很歡喜的事，大甲媽是慈悲的，要教化人心的，大家不要再「吵架」，不要再發生這種事。