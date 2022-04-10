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偷安全帽慣犯落網 有反覆實施之虞遭羈押

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

55歲徐姓男子今年3月至4月期間，連續在本市中西區、東區等處，分別於道路旁涉嫌竊取被害人安全帽、侵入民宅處意圖行竊、破壞娃娃機行竊機台物品等案，經台南市警二分局成立專案小組，並請得搜索票後報請南檢檢察官指揮偵辦，經檢察官複訊後當庭逮捕聲請羈押，經法官裁定羈押獲准。

據了解，徐犯案累累，前於228連假期間涉嫌隨機於中正路旁行竊道路旁安全帽6件，為警方依竊盜罪嫌調查後函送，並列為重點監控治安人口。3月8日凌晨竟再闖入府前路公寓，經由窗戶陽臺攀爬進女性被害人套房內意圖行竊，為員警迅速到場於樓梯處逮捕，依加重竊盜罪報請地檢署偵辦，法院裁押。

徐於3月17日獲釋後竟變本加厲，3月31日前往民族路持榔頭破壞娃娃機企圖竊取機台物品，經路旁民眾發現報案急忙騎機車逃逸時，為員警發現攔查並當場逮捕送辦，調查後依加重竊盜、毀損等罪嫌法辦並經裁定5000元交保。

4月5日再涉東區5件安全帽竊盜案經送辦裁定請回後，再於4月7日涉嫌永康轄區竊盜案。徐屢屢以自己生病健康為由，藉此逍遙法外再犯，造成民眾財產損害。

市警第二分局統合彙整所犯案件，報請台南地檢署指揮偵辦，以其近期再度竊取10頂安全帽販售獲利，涉犯連續竊盜犯行，聲持搜索票並解送至檢察官複訊後當庭逮捕，並以有事實足認反覆從事犯罪行為，為保護市民之財產安全聲請羈押，4月8日經台南地方法院法官裁定羈押獲准。

徐姓竊盜犯嫌經警方逮捕，南檢檢察官向法官聲押獲准。記者黃宣翰／翻攝
徐姓竊盜犯嫌經警方逮捕，南檢檢察官向法官聲押獲准。記者黃宣翰／翻攝
徐姓男子涉嫌犯下娃娃商品竊案。記者黃宣翰／翻攝
徐姓男子涉嫌犯下娃娃商品竊案。記者黃宣翰／翻攝
徐姓男子涉嫌偷取數頂機車上安全帽。記者黃宣翰／翻攝
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竊盜 台南 檢察官

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