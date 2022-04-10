偷安全帽慣犯落網 有反覆實施之虞遭羈押

55歲徐姓男子今年3月至4月期間，連續在本市中西區、東區等處，分別於道路旁涉嫌竊取被害人安全帽、侵入民宅處意圖行竊、破壞娃娃機行竊機台物品等案，經台南市警二分局成立專案小組，並請得搜索票後報請南檢檢察官指揮偵辦，經檢察官複訊後當庭逮捕聲請羈押，經法官裁定羈押獲准。

據了解，徐犯案累累，前於228連假期間涉嫌隨機於中正路旁行竊道路旁安全帽6件，為警方依竊盜罪嫌調查後函送，並列為重點監控治安人口。3月8日凌晨竟再闖入府前路公寓，經由窗戶陽臺攀爬進女性被害人套房內意圖行竊，為員警迅速到場於樓梯處逮捕，依加重竊盜罪報請地檢署偵辦，法院裁押。

徐於3月17日獲釋後竟變本加厲，3月31日前往民族路持榔頭破壞娃娃機企圖竊取機台物品，經路旁民眾發現報案急忙騎機車逃逸時，為員警發現攔查並當場逮捕送辦，調查後依加重竊盜、毀損等罪嫌法辦並經裁定5000元交保。

4月5日再涉東區5件安全帽竊盜案經送辦裁定請回後，再於4月7日涉嫌永康轄區竊盜案。徐屢屢以自己生病健康為由，藉此逍遙法外再犯，造成民眾財產損害。