快訊

日職／19K完全比賽！佐佐木朗希「真怪物」創世界紀錄

不斷更新／新北+143海底撈、金山老街、體育館上榜 北市確診足跡再涉男模會館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吊照違規左轉罰6千元 法官認警無權臨檢判免罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

王姓男子因酒駕被吊照一年，去年騎機車行經北區時，遭巡邏的警員發現，疑似違規左轉，警員攔下後發現王是吊照期間，開單告發，裁罰6000元，王姓男子認為警員無權任意臨檢，提起行政訴訟，台中地院行政法庭認為，警員當時勤務為巡邏，王姓男子無「易生危害」的駕駛情形，不得隨意臨檢，判王免罰。

判決指出，王姓男子在前年5月間，酒後騎機車被查獲，遭吊扣駕照12個月，王在去年8月26日清晨7時許，仍在駕照吊扣期間，騎機車行經北區中清路、英才路，被巡邏警員發現，違規左轉，攔下王後開單告發「未依兩段式左轉」，開單時也發現王仍在吊照期間，一併告發。

警員恢復巡邏勤務後，複勘該路口，發現僅有中清路段設有指示標誌，為避免爭議，警員在隔天報請交通組註銷違規左轉的罰單，僅依吊照期間騎機車告發，函請台中市交通事件裁決處開罰6000元。

王男不服提起行政訴訟，當時騎車沿英才路、中清路左轉五權路方向，沒有違反未依兩段式左轉的規定，該行駛方向可以直接左轉，警員不得任意臨檢。

台中地院行政法庭審理後，勘驗路口監視器，可知當時警員是執勤巡邏，施行攔停區域非屬警察機關主管長官指定的公共場所、路段、管制站，不屬於「集體攔停」的類型，而警員攔查時，也不屬於已發生危害的情形，所以必須符合依現場具體狀況而客觀合理判斷有易生危害情形存在，符合「隨機攔停」的類型，方可攔停。

不過根據警員的職務報告以及現場交通號指示標誌，王男騎車左轉並無違規，非屬「易生危害」的狀況，不得隨意對王男攔查，認定王男訴請有理，判免罰，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市王姓男子在去年吊照期間騎機車被巡邏警員攔下告發，開罰6000元，台中地院行政法庭認警員無權隨機攔停，判免罰。本報資料照片
台中市王姓男子在去年吊照期間騎機車被巡邏警員攔下告發，開罰6000元，台中地院行政法庭認警員無權隨機攔停，判免罰。本報資料照片

臨檢 駕照 標誌

延伸閱讀

酒駕男遭攔查確診 花蓮6名警消匡列居家隔離

極樂不設防！小吃部未把關驗黃卡 東港一晚罰4件

安平警清明連假加強臨檢八大行業 查獲15件違規

影／別想矇混過關！中市警加強稽查杜絕防疫破口

相關新聞

吊照違規左轉罰6千元 法官認警無權臨檢判免罰

王姓男子因酒駕被吊照一年，去年騎機車行經北區時，遭巡邏的警員發現，疑似違規左轉，警員攔下後發現王是吊照期間，開單告發，裁...

有夠危險！酒醉兄弟檔撿土塊丟機車騎士 被抓稱好玩

做粗工的陳姓兄弟昨晚酒後在台北市南港區胡適公園嬉鬧，撿拾花圃土塊丟擲，砸中1名路過的機車騎士，險象環生。警方兩小時後在附...

養惡犬、設鴿舍瞭望台依然躲不過 警破獲地下賭場

高雄市一名陳姓男子為經營賭場，選定大寮區大寮段人煙罕至的農舍，除聘請一名莊姓男子把風，農舍外還裝有多支監視器、3隻惡犬及...

車停窄巷被告強制罪 一審有罪二審逆轉無罪理由曝

彰化縣張姓女子經營早餐店，前年間將貨車停在店附近窄巷，造成黃男一家四口通行困難，因張女遲未移車，黃辱罵「破麻」，雙方互控...

建商外遇小姨子要孫喊媽 訕笑病妻還打聾親生子判離

桃園一名建設公司老董與髮妻結逾50載，育2子女，卻與同住的小姨子陸續生下2女，還曾要求妻子的外孫改叫他小姨子「媽媽」，對...

討女友歡心 高雄男偷娃娃機2萬卻害她一起坐牢

高雄市一名陸姓男子和連姓女子交往10多天，為討新女友歡心，凌晨時分至鳳山區一家娃娃機店，以砂輪機破壞洞口，竊取2萬多元現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。