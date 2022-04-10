吊照違規左轉罰6千元 法官認警無權臨檢判免罰

王姓男子因酒駕被吊照一年，去年騎機車行經北區時，遭巡邏的警員發現，疑似違規左轉，警員攔下後發現王是吊照期間，開單告發，裁罰6000元，王姓男子認為警員無權任意臨檢，提起行政訴訟，台中地院行政法庭認為，警員當時勤務為巡邏，王姓男子無「易生危害」的駕駛情形，不得隨意臨檢，判王免罰。

判決指出，王姓男子在前年5月間，酒後騎機車被查獲，遭吊扣駕照12個月，王在去年8月26日清晨7時許，仍在駕照吊扣期間，騎機車行經北區中清路、英才路，被巡邏警員發現，違規左轉，攔下王後開單告發「未依兩段式左轉」，開單時也發現王仍在吊照期間，一併告發。

警員恢復巡邏勤務後，複勘該路口，發現僅有中清路段設有指示標誌，為避免爭議，警員在隔天報請交通組註銷違規左轉的罰單，僅依吊照期間騎機車告發，函請台中市交通事件裁決處開罰6000元。

王男不服提起行政訴訟，當時騎車沿英才路、中清路左轉五權路方向，沒有違反未依兩段式左轉的規定，該行駛方向可以直接左轉，警員不得任意臨檢。

台中地院行政法庭審理後，勘驗路口監視器，可知當時警員是執勤巡邏，施行攔停區域非屬警察機關主管長官指定的公共場所、路段、管制站，不屬於「集體攔停」的類型，而警員攔查時，也不屬於已發生危害的情形，所以必須符合依現場具體狀況而客觀合理判斷有易生危害情形存在，符合「隨機攔停」的類型，方可攔停。

不過根據警員的職務報告以及現場交通號指示標誌，王男騎車左轉並無違規，非屬「易生危害」的狀況，不得隨意對王男攔查，認定王男訴請有理，判免罰，可上訴。

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